快訊

狂喝3瓶金門高粱…通緝犯北車大廳性侵港女 警證實兩人為朋友關係

M5 MacBook Pro、iPad Pro蘋果3新品無預警登場！規格、定價一次看

臨時停火48小時！與阿富汗達成協議 巴基斯坦：停火是應對方要求

敘利亞總統夏拉訪問莫斯科 傳將請求俄羅斯交出阿塞德

中央社／ 莫斯科15日綜合外電報導
俄羅斯總統普亭今天於克里姆林宮迎接來訪的敘利亞總統夏拉，並盛讚兩國數十年來的「特別」關係。路透
俄羅斯總統普亭今天於克里姆林宮迎接來訪的敘利亞總統夏拉，並盛讚兩國數十年來的「特別」關係。路透

俄羅斯總統普亭今天於克里姆林宮迎接來訪的敘利亞總統夏拉，並盛讚兩國數十年來的「特別」關係。有官員指稱，夏拉將請求俄國交出正在莫斯科接受庇護的前敘國總統阿塞德

法新社報導，普亭（Vladimir Putin）向夏拉（Ahmed al-Sharaa）表示：「數十年來，我們兩國之間建立了特別的關係。」

首次訪問莫斯科的夏拉則告訴普亭：「我們尊重所有過往的協議以及這段偉大歷史，我們正試圖以一種新方式恢復和重新定義這些關係的本質。」

敘利亞政府一位不具名官員告訴法新社，夏拉將於訪問莫斯科期間，請求俄羅斯交出前敘國總統阿塞德（Bashar al-Assad）。

他說道：「夏拉將請求俄羅斯總統交出犯下戰爭罪且目前在俄國的所有個人，其中最重要的是阿塞德。」

曾擔任敘利亞總統長達20多年的阿塞德於去年12月被推翻下台，目前在莫斯科接受庇護。

這名官員提到，夏拉和普亭還會商討「投資相關的經濟議題、俄羅斯駐敘利亞基地的地位以及重新武裝敘國新軍隊的議題」。

俄羅斯 蒲亭 莫斯科 普亭 阿塞德 敘利亞

延伸閱讀

因應俄羅斯威脅 歐盟反無人機系統拚2027年底前全面運作

俄艦再現北約水域 英海軍72小時伴航監控 北約諷1句話

南下的北極熊：俄羅斯幫助中國進行侵台準備，並且強化與東亞政經互動

路透社：阿塞德政府祕密轉移萬人塚遺體以掩蓋屠殺

相關新聞

臨時停火48小時！與阿富汗達成協議 巴基斯坦：停火是應對方要求

巴基斯坦外交部15日宣布，與阿富汗神學士政權協議自15日晚間6時起實施48小時的臨時停火，以緩和緊張情勢並防止衝突升級。

川習APEC峰會見面仍有譜？美財長曝川普「亞洲行」計畫：先訪問日本

美國財政部長貝森特15日表示，他預期美國總統川普仍會與中國國家主席習近平見面；貝森特也預告說，川普此趟亞洲行會先訪問日本...

阿富汗首都猛烈爆炸！疑巴基斯坦所為…坎達哈省也遭攻擊約15人身亡

阿富汗首都喀布爾北部的凱爾卡納區15日傳出猛烈爆炸，據當地媒體公布畫面，現場的濃煙直竄天際，多棟建築遭波及。阿富汗神學士...

敘利亞總統夏拉訪問莫斯科 傳將請求俄羅斯交出阿塞德

俄羅斯總統普亭今天於克里姆林宮迎接來訪的敘利亞總統夏拉，並盛讚兩國數十年來的「特別」關係。有官員指稱，夏拉將請求俄國交出...

泰國副總理宣布暫定2026年1月底解散國會 3月29日大選

泰國副總理波沃薩今天宣布解散國會、公投和大選時程表。他表示，解散國會日期暫定為明年1月31日，大選和公投則會緊接在3月2...

馬達加斯加政變領袖接受美聯社專訪 表示將出任總統

馬達加斯加軍事政變領袖蘭德里亞尼里納上校（Col Michael Ra...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。