泰國副總理宣布暫定2026年1月底解散國會 3月29日大選
泰國副總理波沃薩今天宣布解散國會、公投和大選時程表。他表示，解散國會日期暫定為明年1月31日，大選和公投則會緊接在3月29日舉行。
泰國公視（Thai PBS）和民族報（The Nation）今天報導，泰國副總理波沃薩（Borwornsak Uwanno）表示，政府於10月1日正式上任，這代表眾議院須在明年1月31日前解散，並在60天內舉行大選，意指適當的選舉日，應為明年的3月29日。
泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）因與國會最大黨派人民黨（People's Party）的協議，必須在就任總理後的4個月內舉行大選。阿努廷早前也曾承諾，會在明年1月31日前解散國會。
波沃薩表示，目前正在議會討論的憲法修正案若通過，國會解散日仍會落在明年1月31日，並指出公投日期應該和大選合併在明年3月29日舉行，進而節省約60億泰銖的公投選舉費用。
波沃薩指出，根據現行的公投法，公投必須在議會通知選舉委員會進行公投後的90天內舉行。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言