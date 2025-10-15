馬達加斯加政變領袖接受美聯社專訪 表示將出任總統

快訊

中央社／ 馬達加斯加安塔那那利佛15日綜合外電報導
馬達加斯加軍事政變領袖蘭德里亞尼里納上校（Col Michael Randrianirina）今天在軍營接受美聯社專訪時表示，他「將出任總統」。

蘭德里亞尼里納上校領導軍隊發動兵變，推翻現任總統拉喬利納（Andry Rajoelina），他預計將在數日內宣誓成為這個印度洋國家的新領導人。

蘭德里亞尼里納昨天宣布，馬達加斯加軍方已接管政權，結束過去數週由青年團體主導、針對拉喬利納及其政府的大規模抗議行動。他表示，他是在拉喬利納出逃後，經國家憲法法院邀請才接任國家元首一職。

蘭德里亞尼里納說，「必須經過宣誓儀式」，才算正式上任。

抗議活動在11日出現轉折，蘭德里亞尼里納及其所屬精銳CAPSAT部隊公開反叛，加入要求拉喬利納下台的示威行列，最終逼使拉喬利納逃離馬達加斯加。

蘭德里亞尼里納表示：「我們昨天必須承擔這個責任，因為國家一片混亂，沒有總統、沒有參議院議長，也沒有政府。」

拉喬利納自2018年以來擔任總統，他表示，因為蘭德里亞尼里納部隊叛變而擔心生命安全，被迫前往安全的地方避難。他否認軍事政變的合法性，認為這是由叛軍發動的非法政變。

蘭德里亞尼里納表示，新軍事領導層將儘速任命新總理組成政府，但未透露具體時程。「我可以說的是，我們正在加速處理，儘可能讓國家危機不會無限期延長。」

從1960年自法國獨立以來，馬達加斯加多次發生政變或未遂政變，也長期面臨嚴重貧困問題。2009年，軍事政變讓拉喬利納以過渡領導人身分掌權，當時他自詡為青年代言人。

國際社會以及非洲聯盟對此次政變暫未有重大反應。非盟昨天已召開安全理事會緊急會議。

部分分析人士認為，馬達加斯加近期以年輕族群為主的抗爭，是對政府無能的控訴，他們並譴責軍事介入。

美國康乃爾大學非洲研究教授泰沃（OlufemiTaiwo）指出：「馬達加斯加的Z世代青年走上街頭，抗議缺乏基本民生服務，特別是水和電，這對生活造成重大衝擊。這是一場公民社會的起義，不應由軍方來解決。」

他呼籲非洲聯盟譴責這場「非洲不需要的」新政變，並強調不應有任何國家承認新的軍事政權。

