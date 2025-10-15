因應俄羅斯威脅 歐盟反無人機系統拚2027年底前全面運作
歐洲聯盟官員今天表示，歐盟正積極推動全新反無人機防禦系統於2027年底前全面運作，此舉是因應俄羅斯威脅所採取的措施之一。
法新社報導，北大西洋公約組織（NATO）上個月出動戰機擊落波蘭境內的俄羅斯無人機，數小時後，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）便首度呼籲建立「無人機牆」（drone wall）來對抗俄國。
該計畫最初聚焦強化歐盟東翼國家的防禦，但隨著更西邊的歐盟成員國接連受到不明無人機襲擾，計畫範圍持續擴大。
官員告訴法新社，歐盟希望現在稱為「歐洲無人機防禦倡議」（European Drone Defence Initiative）的計畫，能夠於2026年底前初步啟動，並於2027年底前全面運作。
為因應俄羅斯可能在2030年前發動攻擊，歐盟規劃了一份藍圖預做準備，明天歐盟執委會將公布的歐洲無人機防禦倡議等多項重點計畫同屬這份藍圖。
至於無人機計畫預估需要多少經費，歐盟尚未公布具體數字。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言