因應俄羅斯威脅 歐盟反無人機系統拚2027年底前全面運作

中央社／ 布魯塞爾15日綜合外電報導
歐洲聯盟官員今天表示，歐盟正積極推動全新反無人機防禦系統於2027年底前全面運作，此舉是因應俄羅斯威脅所採取的措施之一。路透
歐洲聯盟官員今天表示，歐盟正積極推動全新反無人機防禦系統於2027年底前全面運作，此舉是因應俄羅斯威脅所採取的措施之一。

法新社報導，北大西洋公約組織（NATO）上個月出動戰機擊落波蘭境內的俄羅斯無人機，數小時後，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）便首度呼籲建立「無人機牆」（drone wall）來對抗俄國。

該計畫最初聚焦強化歐盟東翼國家的防禦，但隨著更西邊的歐盟成員國接連受到不明無人機襲擾，計畫範圍持續擴大。

官員告訴法新社，歐盟希望現在稱為「歐洲無人機防禦倡議」（European Drone Defence Initiative）的計畫，能夠於2026年底前初步啟動，並於2027年底前全面運作。

為因應俄羅斯可能在2030年前發動攻擊，歐盟規劃了一份藍圖預做準備，明天歐盟執委會將公布的歐洲無人機防禦倡議等多項重點計畫同屬這份藍圖。

至於無人機計畫預估需要多少經費，歐盟尚未公布具體數字。

臨時停火48小時！與阿富汗達成協議 巴基斯坦：停火是應對方要求

巴基斯坦外交部15日宣布，與阿富汗神學士政權協議自15日晚間6時起實施48小時的臨時停火，以緩和緊張情勢並防止衝突升級。

川習APEC峰會見面仍有譜？美財長曝川普「亞洲行」計畫：先訪問日本

美國財政部長貝森特15日表示，他預期美國總統川普仍會與中國國家主席習近平見面；貝森特也預告說，川普此趟亞洲行會先訪問日本...

阿富汗首都猛烈爆炸！疑巴基斯坦所為…坎達哈省也遭攻擊約15人身亡

阿富汗首都喀布爾北部的凱爾卡納區15日傳出猛烈爆炸，據當地媒體公布畫面，現場的濃煙直竄天際，多棟建築遭波及。阿富汗神學士...

敘利亞總統夏拉訪問莫斯科 傳將請求俄羅斯交出阿塞德

俄羅斯總統普亭今天於克里姆林宮迎接來訪的敘利亞總統夏拉，並盛讚兩國數十年來的「特別」關係。有官員指稱，夏拉將請求俄國交出...

泰國副總理宣布暫定2026年1月底解散國會 3月29日大選

泰國副總理波沃薩今天宣布解散國會、公投和大選時程表。他表示，解散國會日期暫定為明年1月31日，大選和公投則會緊接在3月2...

馬達加斯加政變領袖接受美聯社專訪 表示將出任總統

馬達加斯加軍事政變領袖蘭德里亞尼里納上校（Col Michael Ra...

