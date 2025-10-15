聽新聞
巴勒斯坦代表團歐洲遊說 爭取更多國家承認建國
1名巴勒斯坦自治政府主席特使今天在瑞士說，自治政府代表團正展開歐洲行，力圖說服尚未承認巴勒斯坦國的國家加入承認行列。
法新社報導，巴勒斯坦前總理、巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）特使史泰耶（Mohammad Shtayyeh）在日內瓦對媒體表示，他已會晤瑞士外交部長凱西斯（Ignazio Cassis），敦促瑞士政府「加入承認巴勒斯坦國的國家行列」。
史泰耶說，他接下來還將帶著相同訴求，前往荷蘭和奧地利。
他在日內瓦聯合國記者協會（ACANU）舉辦的記者會中說：「另一組代表團將前往波羅的海3國，巴勒斯坦自治政府主席也希望能造訪義大利和德國。」
隨著英國、法國、比利時、盧森堡、葡萄牙等歐洲國家上個月在加薩戰爭背景下，發表正式聲明承認巴勒斯坦國，目前歐洲多數國家已表態支持。
同時，澳洲、加拿大等非歐洲國家近期也陸續加入承認行列，引發以色列抨擊。
史泰耶指出：「目前仍有34國尚未承認巴勒斯坦。」
他說：「我們正在持續與這些國家聯繫，敦促他們成為承認巴勒斯坦國的一員，而非繼續停留於未承認的國家行列。」
