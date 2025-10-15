聯合執政有譜！與自民黨啟動政策協商 維新會：若達共識會支持高市早苗

快訊

中央社／ 東京15日專電
日本自民黨總裁高市早苗（圖）與日本維新會代表吉村洋文今天傍晚在國會會談。歐新社
日本自民黨總裁高市早苗（圖）與日本維新會代表吉村洋文今天傍晚在國會會談。歐新社

日本自民黨總裁高市早苗日本維新會代表吉村洋文今天傍晚在國會會談，自民黨向維新會提出合作請求，兩黨決定從明天起以建立聯合政權為目標，啟動政策協商。吉村表示，如果達成共識，會在首相指名選舉中投票支持高市早苗。

讀賣新聞報導，高市早苗和吉村洋文會談後，雙方同意從明天起以聯合執政為目標，展開政策協商。協商將由高市早苗、自民黨政調會長小林鷹之、維新的共同代表藤田文武、政調會長齋藤勇士共同進行。

高市會後接受記者採訪時表示，「兩黨的基本政策幾乎一致。我已經坦率向對方表明，希望能以共同執政的方式展開合作」。至於維新主張的「副首都」構想，高市表示，兩黨將展開協商，目標是在明年國會常會提出法案。

日本維新會在眾議院有35席，如果加入聯合政府，「自維」在眾議院將有231席，距離過半的233席只差2席，將使得高市當選首相的機率大幅提升。

高市早苗稍早也與國民民主黨代表玉木雄一郎會談，請求國民民主黨考慮加入聯合政權，會談氣氛融洽。國民民主黨在眾院有27席。

最大在野黨立憲民主黨、日本維新會、國民民主黨今天也舉行了3黨黨魁會談，尋求推舉共同首相候選人，但在聯合執政架構與基本政策等議題上未能達成共識。

朝日電視台報導，立憲民主黨代表野田佳彥在會中表示，如果能統一在野黨首相候選人，將能建構新的政權藍圖。然而，玉木雄一郎表示，即使3黨聯合執政，在參議院仍無法取得過半席次。

自民黨目前在參議院有100席，其次是立憲的42席、國民民主黨25席、公明黨21席、日本維新會19席，過半為125席。立憲、國民、維新會如果聯手，在眾院雖然能有210席，勝過自民黨的196席，但在參院僅有86席，仍輸給自民黨。

玉木表示，「那樣最終仍是少數執政，如果我成為首相，這樣的內閣在政務運作上也會非常困難」。他認為，3黨聯合執政「現階段難以實現」。

此外，玉木也對立憲民主黨的政策表達疑慮，認為雙方在安全保障政策上「存在顯著分歧」。

吉村則是對在野黨合作持觀望態度，表示「如果立憲和國民能夠先達成共識，維新會再審慎評估」。

在野3黨預定後續進行幹事長級別的會談，如果能取得共識，將在下週舉行黨魁會談。

臨時國會預定於21日召開，石破茂內閣將總辭，並於同日在參眾兩院全體會議上舉行首相指名選舉。若兩院結果不同，以眾議院投票結果為準。如果第一輪投票無人過半，則由前兩名進行決選投票。

