慶祝建交50周年…小馬可仕下令 菲律賓11月恢復對陸發電子簽證

菲中在南海持續衝突之際，菲律賓駐中國大使館今天宣布，為落實總統令，自2025年11月起，將向中國公民推出行程不超過14天的電子簽證，以持續加強人文交流，促進貿易和旅遊發展，並表示這是慶祝菲中建交50週年的重要舉措。

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）2022年就任後，菲中南海爭端升級，中國赴菲遊客銳減。菲方2023年8月一度為中國公民推出更便捷的電子簽證，但僅實施3個月就暫停迄今，理由是兩國之間的支付系統存在差異。

菲律賓駐中國大使館今天宣布，將於2025年11月為中國公民推出電子簽證，以持續加強人文交流，促進貿易和旅遊發展。

菲律賓駐中大使吉米（Jaime FlorCruz）說：「我很高興地宣布，菲律賓駐北京大使館以及駐重慶、廣州、香港、澳門、上海和廈門的領事館將很快開始向居住在中國大陸及其特別行政區的符合條件的申請人簽發菲律賓電子簽證，這將使申請流程在線進行，為短期訪問菲律賓的人士提供更便捷的簽證申請流程。」

菲方表示，以旅遊或商務目的訪問菲律賓的中國申請人，如果逗留期限為14天且不會延期，可以申請電子簽證。他們應透過馬尼拉的艾奎諾國際機場或馬克坦-宿霧國際機場入境。

菲律賓駐中使館表示，將很快與菲律賓資通訊科技部（DICT）以及VFS Global駐中機構合作，以公布更多有關電子簽證的詳細訊息，包括相關網站和申請流程。吉米今天與VFS Global簽署一份諒解備忘錄，「以落實總統令」。

吉米說，「電子簽證的實施恰逢其時」。菲律賓外交部7月與中國外交部舉行了聯合領事磋商，該次會談討論了「人文交流的重要性」，這也是今年菲律賓大使館慶祝菲中雙邊關係50週年的重點。

根據中國外交部此前發布，2025年7月22日，中菲第九輪領事磋商在北京舉行。雙方就維護海外公民和機構安全與合法權益、便利人員往來等深入交換意見。「中方敦促菲方為雙方人文交流、經貿合作等創造良好環境。」

菲律賓駐中使館最後強調，中國仍然是主要遊客來源。電子簽證於2023年在馬尼拉首次推出並測試，預計不僅將提高日常領事工作的效率，還將顯著改善公眾服務。

根據菲律賓觀光部的數據，2023年共計545萬人次入境菲律賓，其中，中國近26.4萬人次，占比4.8%，暴跌逾7成。而在COVID-19疫情前的2019年，共有174萬人次的中國遊客赴菲，規模僅次於韓國。