與自民黨26年合作破局 日本公明黨代表：若是石破政權 應不會走到分開

日本執政聯盟自民黨與公明黨10日宣告合作破局，公明黨代表齊藤鐵夫接受專訪坦承，「如果還是石破茂政權，應該不會走到分開這一步」。他也表示，很清楚兩黨結束合作後，公明黨將面臨的困局，對於下次眾議院選舉已經有心理準備，自己搞不好會落選。

公明黨與自民黨結束從1999年以來長達26年的合作體制。齊藤14日接受「朝日新聞」專訪。對於自民黨總裁高市早苗10日在雙方會談結束後表示，「公明黨單方面通知要退出聯合政權」，齊藤澄清，「並非單方面通知」。

他表示，從高市早苗4日就任總裁以來，他就多次表明「如果雙方協商沒辦法達成共識，就不得不退出聯合政權」。雙方7日會談長達1個半小時，他明確告知對方，公明黨在「政治與金錢」問題上有底線，但直到10日，高市依舊沒有拿出具體改善方案。

另外，對於外界說高市任命涉及政治獻金醜聞的萩生田光一擔任幹事長代行（代理），是讓自公破局的因素之一。被問到如果撤換萩生田，公明黨是否會改變決定。齊藤回答，「不會改變。我們在意的不是人事，而是政黨的基本態度」。

他表示，自民黨似乎認為「政治獻金問題已經告一段落」，但公明黨沒辦法接受這種態度。

石破茂在今年參議院選舉大敗後，表明要繼續執政，當時齊藤表態支持。被問到如果石破政權持續下去，公明黨是否會留在聯合政府，齊藤表示，當時自民黨、公明黨、立憲民主黨舉行過黨魁會談，石破茂對於企業與團體政治獻金問題抱持積極改革立場，「如果是石破政權，應該不會離開」。

對於在首相指名選舉中，是否可能把票投給在野黨，他表示，「任何可能性都存在」，會根據政治情勢，由公明黨全體議員共同討論，做出負責任的決定。他表示，他原本抗拒把票投給在野黨，但現在先把個人意見擺在一邊，將會以黨的立場為主。

齊藤先前曾說，不久前和自民黨還是並肩討論政策的關係，對於把票投給在野黨，過不了自己心裡那一關。

自民黨與公明黨結束合作後，選舉時將不會協調推舉候選人，在下一次眾議院選舉中，甚至可能出現雙方對決的局面。

齊藤表示，「已經有心理準備。單一選區將會變得非常嚴峻，尤其是我所在的廣島第3選區將會是最艱難的選區之一」。他表示，公明黨未來選戰重心將以比例代表為中心，也就是政黨票。

齊藤先前坦率分析，公明黨目前在單一選區當選的議員只有4人，他就是其中之一。而在這4個選區中，他得到的自民黨支持比例最高，分析約有6成選票來自自民黨支持者，「如果自民黨真的派人，我的當選可能性極低」，他坦承，已經做好落選的心理準備。