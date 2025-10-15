快訊

中職／台灣大賽前遇父喪 詹子賢感性發文：下輩子再做我的爸爸

普發一萬預算朝野協商2.5小時通過 周五送院會拚三讀

全台工程師年薪排行榜出爐！苗栗縣遠超北市排第二 縣府這樣說

與自民黨26年合作破局 日本公明黨代表：若是石破政權 應不會走到分開

中央社／ 東京15日專電
圖為日本自民黨總裁高市早苗（右）7日在東京自民黨總部會見公明黨代表齊藤鐵夫（左）。(路透)
圖為日本自民黨總裁高市早苗（右）7日在東京自民黨總部會見公明黨代表齊藤鐵夫（左）。(路透)

日本執政聯盟自民黨與公明黨10日宣告合作破局，公明黨代表齊藤鐵夫接受專訪坦承，「如果還是石破茂政權，應該不會走到分開這一步」。他也表示，很清楚兩黨結束合作後，公明黨將面臨的困局，對於下次眾議院選舉已經有心理準備，自己搞不好會落選。

公明黨與自民黨結束從1999年以來長達26年的合作體制。齊藤14日接受「朝日新聞」專訪。對於自民黨總裁高市早苗10日在雙方會談結束後表示，「公明黨單方面通知要退出聯合政權」，齊藤澄清，「並非單方面通知」。

他表示，從高市早苗4日就任總裁以來，他就多次表明「如果雙方協商沒辦法達成共識，就不得不退出聯合政權」。雙方7日會談長達1個半小時，他明確告知對方，公明黨在「政治與金錢」問題上有底線，但直到10日，高市依舊沒有拿出具體改善方案。

另外，對於外界說高市任命涉及政治獻金醜聞的萩生田光一擔任幹事長代行（代理），是讓自公破局的因素之一。被問到如果撤換萩生田，公明黨是否會改變決定。齊藤回答，「不會改變。我們在意的不是人事，而是政黨的基本態度」。

他表示，自民黨似乎認為「政治獻金問題已經告一段落」，但公明黨沒辦法接受這種態度。

石破茂在今年參議院選舉大敗後，表明要繼續執政，當時齊藤表態支持。被問到如果石破政權持續下去，公明黨是否會留在聯合政府，齊藤表示，當時自民黨、公明黨、立憲民主黨舉行過黨魁會談，石破茂對於企業與團體政治獻金問題抱持積極改革立場，「如果是石破政權，應該不會離開」。

對於在首相指名選舉中，是否可能把票投給在野黨，他表示，「任何可能性都存在」，會根據政治情勢，由公明黨全體議員共同討論，做出負責任的決定。他表示，他原本抗拒把票投給在野黨，但現在先把個人意見擺在一邊，將會以黨的立場為主。

齊藤先前曾說，不久前和自民黨還是並肩討論政策的關係，對於把票投給在野黨，過不了自己心裡那一關。

自民黨與公明黨結束合作後，選舉時將不會協調推舉候選人，在下一次眾議院選舉中，甚至可能出現雙方對決的局面。

齊藤表示，「已經有心理準備。單一選區將會變得非常嚴峻，尤其是我所在的廣島第3選區將會是最艱難的選區之一」。他表示，公明黨未來選戰重心將以比例代表為中心，也就是政黨票。

齊藤先前坦率分析，公明黨目前在單一選區當選的議員只有4人，他就是其中之一。而在這4個選區中，他得到的自民黨支持比例最高，分析約有6成選票來自自民黨支持者，「如果自民黨真的派人，我的當選可能性極低」，他坦承，已經做好落選的心理準備。

日本 自民黨 政治獻金 石破茂 高市早苗

延伸閱讀

爭取國民民主黨聯合執政！日本自民黨總裁高市早苗會玉木雄一郎

日股慶祝行情 盤點強勢股 安倍經濟學2.0呼之欲出

好讀周報／日本將有女首相？自民黨新任總裁高市早苗 打5份工念完大學

日本在野黨難整合 高市早苗拜相機率大增

相關新聞

大陸不買美國大豆 川普威脅停買陸食用油…誰比較受傷？

美國總統川普14日猛烈抨擊中國暫停採購美國黃豆，形容這是「經濟上的敵對行為」，揚言美方可能採取報復措施，停止與中國在食用...

全球護照排名最新報告出爐！美國完全跌出前十、台灣名次曝光

一本護照的「強度」最直觀的衡量方式就是看旅行自由度，能否免簽證輕鬆走遍世界。英國恒理環球顧問事務所有限公司（Henley...

南海衝突白熱化之際 菲律賓宣布11月重啟大陸公民電子簽證計畫

中菲南海局勢近年來持續升溫，然而，有菲律賓媒體15日報導，菲律賓駐中國大陸使館宣布，預計於11月恢針對中國公民的電子簽證...

左右日本政局？在野三黨黨魁今協商合作 高市首相之路添變數

日本朝野各黨原則同意於21日召開臨時國會，石破茂內閣將總辭，參眾兩院全體會議將舉行首相指名選舉，但局勢仍不明朗，自民黨新...

聯合執政有譜！與自民黨啟動政策協商 維新會：若達共識會支持高市早苗

日本自民黨總裁高市早苗與日本維新會代表吉村洋文今天傍晚在國會會談，自民黨向維新會提出合作請求，兩黨決定從明天起以建立聯合...

慶祝建交50周年…小馬可仕下令 菲律賓11月恢復對陸發電子簽證

菲中在南海持續衝突之際，菲律賓駐中國大使館今天宣布，為落實總統令，自2025年11月起，將向中國公民推出行程不超過14天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。