快訊

中職／台灣大賽前遇父喪 詹子賢感性發文：下輩子再做我的爸爸

普發一萬預算朝野協商2.5小時通過 周五送院會拚三讀

全台工程師年薪排行榜出爐！苗栗縣遠超北市排第二 縣府這樣說

聽新聞
0:00 / 0:00

韓人在柬埔寨失聯死亡頻傳 南韓發布3地旅行禁令

中央社／ 首爾15日專電
南韓外交部今天對柬埔寨部分地區發布旅行禁令。圖為柬埔寨海濱城市西哈努克市一座帶有鐵絲網圍欄的建築，當局稱曾在突查行動發現人口販賣、綁架和酷刑證據。（路透）
南韓外交部今天對柬埔寨部分地區發布旅行禁令。圖為柬埔寨海濱城市西哈努克市一座帶有鐵絲網圍欄的建築，當局稱曾在突查行動發現人口販賣、綁架和酷刑證據。（路透）

今年以來共有330名南韓人在入境柬埔寨後，被通報失聯或被非法拘禁，近日更發生大學生疑遭當地犯罪組織綁架致死事件，南韓外交部今天對柬埔寨部分地區發布旅行禁令。

南韓外交部今天上調對柬埔寨多數地區的旅行警示，提醒民眾盡量避免訪問當地，並對波哥山、巴維（Bavet）、巴比（Poipet）3地發布4級警示的旅行禁令，施亞努（Sihanoukville）則為3級警示，建議當地國民儘速離開。

一名南韓公民去年8月被發現死於波哥山，巴維、巴比及施亞努都被認為是犯罪組織活躍的地區。

一名南韓大學生日前赴柬埔寨，疑似遭當地犯罪集團綁架並施以酷刑致死；南韓警方今天表示，又有一名南韓女性被發現死於越南與柬埔寨邊境，當局正在調查是否與犯罪組織有關。

南韓人在柬埔寨遭綁架或非法拘禁的案件近2年來暴增，南韓外交部表示，至今約有80名失聯國民的安危尚未確認。柬埔寨警方近期在鎮壓行動中逮捕的數千人裡，目前確認有63人為南韓人，但不確定是否為前述失聯者，南韓政府希望在本週末前協助這些南韓人返國。

柬埔寨 外交部 南韓 失聯 大學生

延伸閱讀

外交部2026年預算增逾百億 打造不對稱戰略抗衡中國

柬埔寨警方接連查獲陸籍犯罪集團 救跳車2人、另破電詐案捕18名陸嫌

鐵絲網園區藏酷刑 美國揭柬埔寨殺豬盤大型詐騙內幕

英美聯手打擊大規模網路詐騙 中國大陸犯罪首腦遭制裁

相關新聞

大陸不買美國大豆 川普威脅停買陸食用油…誰比較受傷？

美國總統川普14日猛烈抨擊中國暫停採購美國黃豆，形容這是「經濟上的敵對行為」，揚言美方可能採取報復措施，停止與中國在食用...

全球護照排名最新報告出爐！美國完全跌出前十、台灣名次曝光

一本護照的「強度」最直觀的衡量方式就是看旅行自由度，能否免簽證輕鬆走遍世界。英國恒理環球顧問事務所有限公司（Henley...

南海衝突白熱化之際 菲律賓宣布11月重啟大陸公民電子簽證計畫

中菲南海局勢近年來持續升溫，然而，有菲律賓媒體15日報導，菲律賓駐中國大陸使館宣布，預計於11月恢針對中國公民的電子簽證...

左右日本政局？在野三黨黨魁今協商合作 高市首相之路添變數

日本朝野各黨原則同意於21日召開臨時國會，石破茂內閣將總辭，參眾兩院全體會議將舉行首相指名選舉，但局勢仍不明朗，自民黨新...

慶祝建交50周年…小馬可仕下令 菲律賓11月恢復對陸發電子簽證

菲中在南海持續衝突之際，菲律賓駐中國大使館今天宣布，為落實總統令，自2025年11月起，將向中國公民推出行程不超過14天...

與自民黨26年合作破局 日本公明黨代表：若是石破政權 應不會走到分開

日本執政聯盟自民黨與公明黨10日宣告合作破局，公明黨代表齊藤鐵夫接受專訪坦承，「如果還是石破茂政權，應該不會走到分開這一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。