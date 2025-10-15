韓人在柬埔寨失聯死亡頻傳 南韓發布3地旅行禁令

今年以來共有330名南韓人在入境柬埔寨後，被通報失聯或被非法拘禁，近日更發生大學生疑遭當地犯罪組織綁架致死事件，南韓外交部今天對柬埔寨部分地區發布旅行禁令。

南韓外交部今天上調對柬埔寨多數地區的旅行警示，提醒民眾盡量避免訪問當地，並對波哥山、巴維（Bavet）、巴比（Poipet）3地發布4級警示的旅行禁令，施亞努（Sihanoukville）則為3級警示，建議當地國民儘速離開。

一名南韓公民去年8月被發現死於波哥山，巴維、巴比及施亞努都被認為是犯罪組織活躍的地區。

一名南韓大學生日前赴柬埔寨，疑似遭當地犯罪集團綁架並施以酷刑致死；南韓警方今天表示，又有一名南韓女性被發現死於越南與柬埔寨邊境，當局正在調查是否與犯罪組織有關。

南韓人在柬埔寨遭綁架或非法拘禁的案件近2年來暴增，南韓外交部表示，至今約有80名失聯國民的安危尚未確認。柬埔寨警方近期在鎮壓行動中逮捕的數千人裡，目前確認有63人為南韓人，但不確定是否為前述失聯者，南韓政府希望在本週末前協助這些南韓人返國。