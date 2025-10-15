爭取國民民主黨聯合執政！日本自民黨總裁高市早苗會玉木雄一郎

快訊

中央社／ 東京15日專電
日本自民黨總裁（黨主席）高市早苗今天在國會與國民民主黨代表玉木雄一郎會談，請國民民主黨考慮加入聯合政權，在臨時國會的首相指名選舉中給予支持。路透
日本自民黨總裁（黨主席）高市早苗今天在國會與國民民主黨代表玉木雄一郎會談，請國民民主黨考慮加入聯合政權，在臨時國會的首相指名選舉中給予支持。路透

日本自民黨總裁（黨主席）高市早苗今天在國會與國民民主黨代表玉木雄一郎會談，請國民民主黨考慮加入聯合政權，在臨時國會的首相指名選舉中給予支持。高市呼籲兩黨加強合作，並表示會針對國民民主黨主張調整「年收的牆」，設定新的協商機制。

日本富士新聞網（FNN）、產經新聞報導，會談氣氛融洽，高市與玉木都面帶笑容。

高市在會後受訪表示，「我向對方提出在首相指名選舉中合作的請求，我們與國民民主黨在基本政策上非常接近，特別是我在總裁選舉中提出的成長戰略部分。我提到要把日本優秀的科技落實於社會，以科學技術立國來強化日本經濟，就這方面，我們的方向是一致的」。

她進一步說，「關於年收的牆問題，我們過去也曾達成共識，這次希望以更快速度加強推進。此外，在外交、安全保障、能源與經濟政策方面，雙方也有許多共同點，因此確認要在各領域加強合作」。

針對所得稅扣除額擴大議題，高市說明，「目前（年收）160萬日圓（約新台幣32.3萬）以下有法律保障，但對於更高的區間希望能盡快修法，以便早日實施。為此，我們打算設立協商機制，加速推進相關討論」。

所謂「年收的牆」指的是在特定收入以下，不需要負擔所得稅或社會保險費的基準線。今年3月的稅制改革中，日本政府已經把基礎扣除額提高，將必須支付所得稅的年收入門檻從103萬日圓，提高至160萬日圓。國民民主黨主張把門檻再上調至178萬日圓。

臨時國會預定於21日召開，石破茂內閣將總辭，並於同日在參眾兩院全體會議上舉行首相指名選舉。若兩院結果不同，以眾議院投票結果為準。如果第一輪投票無人過半，則由前兩名進行決選投票。

公明黨10日宣布結束與自民黨聯合執政，雙方關係回到「白紙狀態」後，自民黨在眾議院僅剩196席，距離過半的233席仍有差距。如果在野黨達成結盟，便有可能實現政權輪替。

立憲民主黨（148席）、日本維新會（35席）、國民民主黨（27席），在眾議院合計210席，高於自民黨的196席。立憲民主黨正在積極推動在野黨整合，提出「首相不必拘泥於（立憲代表）野田佳彥」，願意推舉玉木雄一郎作為共同候選人，但玉木以「雙方在政策上仍有重大分歧」為由，對於聯合執政抱持審慎態度。

若自民黨成功爭取國民民主黨支持，將在眾議院確保223席，距離過半僅差10席。而擁有24席的公明黨雖已明確表示不會投給高市早苗，但也不打算支持其他在野黨。由此推測，高市早苗在首相指名選舉中將可勝出。

日本 自民黨 民主黨 高市早苗

