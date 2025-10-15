快訊

哈瑪斯歸還4具遺體…3人質親屬悲痛證實 以軍：其中1具非以國人質

中央社／ 耶路撒冷15日綜合外電報導
圖為以色列和哈馬斯停火期間，巴勒斯坦人走過加薩城被摧毀建築物的廢墟。路透
圖為以色列和哈馬斯停火期間，巴勒斯坦人走過加薩城被摧毀建築物的廢墟。路透

巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」昨晚歸還4具以色列人質遺體，經法醫鑑定後，其中3名人質的家屬證實遺體是他們的親人，但以色列軍方今天宣布，第4具遺體並非以色列人質。

法新社報導，在以色列法醫研究實驗室確認身分後，人質巴魯克（Ouriel Baruch）、李威（Eitan Levy）及尼姆羅迪（Tamir Nimrodi）的家屬分別在社群媒體上發表聲明。

耶路撒冷（Jerusalem）居民巴魯克的家屬表示：「經歷兩年漫長的祈禱、期盼並保持信念，我們帶著無盡哀傷與悲痛宣布，親愛的巴魯克的遺體從加薩（Gaza）回來了。」巴魯克2023年10月7日參加諾瓦音樂節（Nova Music Festival）時被擄走，當時年紀是35歲。

尼姆羅迪與李威的家屬也證實遺體返國的消息。

尼姆羅迪的父親在臉書（Facebook）發文寫道：「我們帶著破碎的心與難以承受的悲傷宣布，我摯愛的長子塔米爾（Tamir）的遺體昨天從加薩回來了。」士兵塔米爾是在以色列靠加薩邊界的一處軍事基地被擄走，當時年僅18歲。

李威的家屬也宣布遺體終於返國。這名53歲計程車司機在哈瑪斯（Hamas）襲擊當天早上送友人至貝里集體農場（Kibbutz Beeri）後遇害，同日遺體就被帶往加薩。

以色列第12頻道電視台（Channel 12 TV）今天報導，昨天歸還的第4具人質遺體其實是加薩居民。

以色列軍方隨後宣布，第4具遺體與所有以色列人質的身分都不符，同時警告哈瑪斯「必須盡一切努力送回已故人質（的遺體）」。

遺體 以色列 人質 哈瑪斯 巴勒斯坦 耶路撒冷

