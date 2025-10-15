快訊

34歲創作歌手罹罕病離世 症狀太像感冒「鼻塞、頭痛」易延誤治療

獨／無懼北市府施壓！北士科T17、T18動土儀式倒數計時 最快這2日啟動

北車大廳通緝犯公然性侵 馬籍遊客2樓目擊報案：很震驚竟無人發現

肯亞前總理歐丁嘉逝世…心臟病發享壽80歲 曾5度競選總統失利

中央社／ 新德里15日綜合外電報導
肯亞反對派領袖、前總理歐丁嘉（Raila Odinga）在印度西南部克勒拉邦（Kerala）就醫期間因心臟病發逝世，享壽80歲。美聯社資料照
肯亞反對派領袖、前總理歐丁嘉（Raila Odinga）在印度西南部克勒拉邦（Kerala）就醫期間因心臟病發逝世，享壽80歲。美聯社資料照

印度相關當局今天表示，肯亞反對派領袖、前總理歐丁嘉（Raila Odinga）在印度西南部克勒拉邦（Kerala）就醫期間因心臟病發逝世，享壽80歲。

印度警方告訴法新社，歐丁嘉當時正和他的親人、私人醫生一起散步，但突然暈倒。

警方消息人士指出，他被緊急送往附近的一間私人醫院，卻仍宣告不治。歐丁嘉政治團隊的一位成員也向法新社證實死訊。

歐丁嘉生於1945年1月7日，早年從政期間不是身陷囹圄就是流亡，在時任肯亞總統莫怡（Daniel ArapMoi）的獨裁統治下為民主奮鬥。

他曾於2008年至2013年出任肯亞總理，並在1997年、2007年、2013年、2017年及2022年競選總統，但全部敗選

歐丁嘉的離世使肯亞反對派內部留下領導真空，而且該國預計2027年舉行大選，即將進入可能出現動盪的競選期間，目前尚不清楚是否有人具備同樣的能力來動員反對派勢力。

肯亞 印度 總理 心臟病 敗選 大選

延伸閱讀

林哲熹「驅魔男神」大魯蛇！直播一半「手機驚人瞎轉」雷嘉汭嚇傻

Google 要蓋印度資料中心 投資150億美元

Google印度打造AI樞紐 美國境外最大5年砸150億美元

印度航空波音787頻故障 機師聯會籲停飛徹查

相關新聞

大陸不買美國大豆 川普威脅停買陸食用油…誰比較受傷？

美國總統川普14日猛烈抨擊中國暫停採購美國黃豆，形容這是「經濟上的敵對行為」，揚言美方可能採取報復措施，停止與中國在食用...

全球護照排名最新報告出爐！美國完全跌出前十、台灣名次曝光

一本護照的「強度」最直觀的衡量方式就是看旅行自由度，能否免簽證輕鬆走遍世界。英國恒理環球顧問事務所有限公司（Henley...

南海衝突白熱化之際 菲律賓宣布11月重啟大陸公民電子簽證計畫

中菲南海局勢近年來持續升溫，然而，有菲律賓媒體15日報導，菲律賓駐中國大陸使館宣布，預計於11月恢針對中國公民的電子簽證...

左右日本政局？在野三黨黨魁今協商合作 高市首相之路添變數

日本朝野各黨原則同意於21日召開臨時國會，石破茂內閣將總辭，參眾兩院全體會議將舉行首相指名選舉，但局勢仍不明朗，自民黨新...

肯亞前總理歐丁嘉逝世…心臟病發享壽80歲 曾5度競選總統失利

印度相關當局今天表示，肯亞反對派領袖、前總理歐丁嘉（Raila Odinga）在印度西南部克勒拉邦（Kerala）就醫期間...

從業人數約20萬 南韓國安顧問：其中有千名韓人在柬埔寨詐騙園區工作

南韓總統國安顧問魏聖洛今天說，據信目前約有1000名南韓人在柬埔寨從事網路詐騙工作

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。