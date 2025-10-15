肯亞前總理歐丁嘉逝世…心臟病發享壽80歲 曾5度競選總統失利

印度相關當局今天表示，肯亞反對派領袖、前總理歐丁嘉（Raila Odinga）在印度西南部克勒拉邦（Kerala）就醫期間因心臟病發逝世，享壽80歲。

印度警方告訴法新社，歐丁嘉當時正和他的親人、私人醫生一起散步，但突然暈倒。

警方消息人士指出，他被緊急送往附近的一間私人醫院，卻仍宣告不治。歐丁嘉政治團隊的一位成員也向法新社證實死訊。

歐丁嘉生於1945年1月7日，早年從政期間不是身陷囹圄就是流亡，在時任肯亞總統莫怡（Daniel ArapMoi）的獨裁統治下為民主奮鬥。

他曾於2008年至2013年出任肯亞總理，並在1997年、2007年、2013年、2017年及2022年競選總統，但全部敗選。

歐丁嘉的離世使肯亞反對派內部留下領導真空，而且該國預計2027年舉行大選，即將進入可能出現動盪的競選期間，目前尚不清楚是否有人具備同樣的能力來動員反對派勢力。