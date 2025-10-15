快訊

34歲創作歌手罹罕病離世 症狀太像感冒「鼻塞、頭痛」易延誤治療

獨／無懼北市府施壓！北士科T17、T18動土儀式倒數計時 最快這2日啟動

北車大廳通緝犯公然性侵 馬籍遊客2樓目擊報案：很震驚竟無人發現

從業人數約20萬 南韓國安顧問：其中有千名韓人在柬埔寨詐騙園區工作

中央社／ 首爾15日綜合外電報導
南韓總統國安顧問魏聖洛今天說，據信目前約有1000名南韓人在柬埔寨從事網路詐騙工作。詐騙園區示意圖。圖／AI生成
南韓總統國安顧問魏聖洛今天說，據信目前約有1000名南韓人在柬埔寨從事網路詐騙工作。詐騙園區示意圖。圖／AI生成

南韓總統國安顧問魏聖洛今天說，據信目前約有1000名南韓人在柬埔寨從事網路詐騙工作。

法新社報導，魏聖洛向媒體表示：「據信目前在柬埔寨詐騙產業從業人數約有20萬人，涵蓋各國國籍，受害對象遍及全球，包括南韓。」

他還說：「南韓籍從業人數也相當可觀。雖然難以精確掌握實際數字，但國內相關單位普遍推估，約超過1000人。」

另外，南韓外交部昨天說，80名可能成為假工作或詐騙中心受害者的南韓人，目前在柬埔寨下落不明。南韓總統府辦公室說，在80名失聯者中，有63名南韓人據信遭柬埔寨拘留，政府「致力於將所有南韓國民帶回國」。

韓聯社報導，南韓政府今天下午將派遣聯合工作小組前往柬埔寨首都金邊，處理南韓公民遭誘騙、綁架和拘禁等安全問題。

聯合工作小組由外交部第二次官金珍我擔任團長，成員包括警察廳、法務部、國家情報院等部門相關人士。

柬埔寨 南韓 詐騙

延伸閱讀

柬埔寨警方接連查獲陸籍犯罪集團 救跳車2人、另破電詐案捕18名陸嫌

鐵絲網園區藏酷刑 美國揭柬埔寨殺豬盤大型詐騙內幕

英美聯手打擊大規模網路詐騙 中國大陸犯罪首腦遭制裁

美司法部起訴柬埔寨跨國詐騙組織 台灣9公司遭制裁

相關新聞

大陸不買美國大豆 川普威脅停買陸食用油…誰比較受傷？

美國總統川普14日猛烈抨擊中國暫停採購美國黃豆，形容這是「經濟上的敵對行為」，揚言美方可能採取報復措施，停止與中國在食用...

全球護照排名最新報告出爐！美國完全跌出前十、台灣名次曝光

一本護照的「強度」最直觀的衡量方式就是看旅行自由度，能否免簽證輕鬆走遍世界。英國恒理環球顧問事務所有限公司（Henley...

南海衝突白熱化之際 菲律賓宣布11月重啟大陸公民電子簽證計畫

中菲南海局勢近年來持續升溫，然而，有菲律賓媒體15日報導，菲律賓駐中國大陸使館宣布，預計於11月恢針對中國公民的電子簽證...

左右日本政局？在野三黨黨魁今協商合作 高市首相之路添變數

日本朝野各黨原則同意於21日召開臨時國會，石破茂內閣將總辭，參眾兩院全體會議將舉行首相指名選舉，但局勢仍不明朗，自民黨新...

肯亞前總理歐丁嘉逝世…心臟病發享壽80歲 曾5度競選總統失利

印度相關當局今天表示，肯亞反對派領袖、前總理歐丁嘉（Raila Odinga）在印度西南部克勒拉邦（Kerala）就醫期間...

從業人數約20萬 南韓國安顧問：其中有千名韓人在柬埔寨詐騙園區工作

南韓總統國安顧問魏聖洛今天說，據信目前約有1000名南韓人在柬埔寨從事網路詐騙工作

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。