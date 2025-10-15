從業人數約20萬 南韓國安顧問：其中有千名韓人在柬埔寨詐騙園區工作
南韓總統國安顧問魏聖洛今天說，據信目前約有1000名南韓人在柬埔寨從事網路詐騙工作。
法新社報導，魏聖洛向媒體表示：「據信目前在柬埔寨詐騙產業從業人數約有20萬人，涵蓋各國國籍，受害對象遍及全球，包括南韓。」
他還說：「南韓籍從業人數也相當可觀。雖然難以精確掌握實際數字，但國內相關單位普遍推估，約超過1000人。」
另外，南韓外交部昨天說，80名可能成為假工作或詐騙中心受害者的南韓人，目前在柬埔寨下落不明。南韓總統府辦公室說，在80名失聯者中，有63名南韓人據信遭柬埔寨拘留，政府「致力於將所有南韓國民帶回國」。
韓聯社報導，南韓政府今天下午將派遣聯合工作小組前往柬埔寨首都金邊，處理南韓公民遭誘騙、綁架和拘禁等安全問題。
聯合工作小組由外交部第二次官金珍我擔任團長，成員包括警察廳、法務部、國家情報院等部門相關人士。
