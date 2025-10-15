快訊

民進黨3縣市初選決戰時程出爐 陳亭妃、林俊憲明年1月民調決勝負

館長直播嗆斬首總統 今赴刑事局接受詢問…突大喊「我好怕」

南海衝突白熱化之際 菲律賓宣布11月重啟大陸公民電子簽證計畫

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
菲律賓通訊社15日報導，菲律賓駐陸使館宣布，預計於11月恢針對中國公民的電子簽證（e-Visa）計劃。美聯社
菲律賓通訊社15日報導，菲律賓駐陸使館宣布，預計於11月恢針對中國公民的電子簽證（e-Visa）計劃。美聯社

中菲南海局勢近年來持續升溫，然而，有菲律賓媒體15日報導，菲律賓駐中國大陸使館宣布，預計於11月恢針對中國公民的電子簽證（e-Visa）計劃。

據菲律賓通訊社（Philippines News Agency，PNA）報導，菲律賓駐陸使館15日透露，將於11月起將恢復對中國大陸公民的電子簽證計畫。該使館並稱，以旅遊或商務目的赴菲的中國公民，若行程不超過14天且不需延期，可申請電子簽證。

同時，該使館指出，電子簽證持有人須經馬尼拉國際機場或麥克坦-宿霧國際機場入境。此舉是菲律賓持續加強與中方民間交流、促進貿易旅遊合作的重要措施。更多相關資訊將於近期公布，包括官方網站與申請流程。

菲律賓駐陸大使吉米（Jaime FlorCruz）表示，菲國駐京使館以及駐重慶、廣州、香港、澳門、上海和廈門的領事館，都將作為電子簽證的簽發單位，面向中國大陸及港澳特區符合條件的申請人。

吉米表示，「電子簽證的推出正逢其時。」他補充，在菲律賓外長拉薩洛（Maria Theresa Lazaro）的領導下，菲國外交部於2025年7月與中國大陸外交部舉行聯合領事磋商，討論加強人員交流的重要性，這也是菲律賓使館今年慶祝兩國建交50周年的重點工作之一。

據悉，新冠疫情前，中國大陸是菲律賓第2大旅遊客源市場，2019年共有170萬陸客赴菲律賓旅遊，僅次於南韓遊客的190萬人次。

值得注意的是，中菲近期在南海衝突白熱化，從大陸劃設黃岩島領海基線，到雙方多次發生船隻碰撞。事實上，自從菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）於2022年6月就任迄今，菲律賓外交部已因南海爭議向中國提出逾240次外交抗議。

在8月兩國船隻在黃岩島（我稱民主礁）海域追逐，發生大陸自家軍艦和海警船相撞意外。大陸於9月宣布在黃岩島設立「國家級自然保護區」後，中菲船隻日前又在該海域發生碰撞事故。最近一次，中國大陸與菲律賓公務船12日在南海再度發生碰撞事件。

菲律賓 外交部 簽證 南海

延伸閱讀

吸引台灣人 陸國台辦：將擴大辦理「一次有效台胞證」口岸範圍

「風神」最快周五生成估達中颱 1情況恐侵台 「共伴效應」威脅熱區曝

準「風神」颱風侵台機率曝 吳聖宇：觀察有無共伴效應 這天是關鍵

美國譴責中國海警艇撞菲船 重申美菲防禦條約範圍

相關新聞

左右日本政局？在野三黨黨魁今協商合作 高市首相之路添變數

日本朝野各黨原則同意於21日召開臨時國會，石破茂內閣將總辭，參眾兩院全體會議將舉行首相指名選舉，但局勢仍不明朗，自民黨新...

全球護照排名最新報告出爐！美國完全跌出前十、台灣名次曝光

一本護照的「強度」最直觀的衡量方式就是看旅行自由度，能否免簽證輕鬆走遍世界。英國恒理環球顧問事務所有限公司（Henley...

大陸不買美國大豆 川普威脅停買陸食用油…誰比較受傷？

美國總統川普14日猛烈抨擊中國暫停採購美國黃豆，形容這是「經濟上的敵對行為」，揚言美方可能採取報復措施，停止與中國在食用...

擬重啟拉法關卡！以色列允600輛卡車物資進入加薩 「政治高層」做出決策

以色列公共廣播公司（KAN）表示，以色列將允許加薩（Gaza）的拉法關卡（Rafah Crossing）於明天重新開放，...

南海衝突白熱化之際 菲律賓宣布11月重啟大陸公民電子簽證計畫

中菲南海局勢近年來持續升溫，然而，有菲律賓媒體15日報導，菲律賓駐中國大陸使館宣布，預計於11月恢針對中國公民的電子簽證...

馬斯克「星鏈」疑遭利用 緬甸詐騙園區持續擴張

儘管各國政府聲稱重創緬甸邊境的詐騙園區，但法新社調查發現，這些專門對中國與美國受害者，造成數十億美元損失的詐騙「工廠」規...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。