南海衝突白熱化之際 菲律賓宣布11月重啟大陸公民電子簽證計畫

中菲南海局勢近年來持續升溫，然而，有菲律賓媒體15日報導，菲律賓駐中國大陸使館宣布，預計於11月恢針對中國公民的電子簽證（e-Visa）計劃。

據菲律賓通訊社（Philippines News Agency，PNA）報導，菲律賓駐陸使館15日透露，將於11月起將恢復對中國大陸公民的電子簽證計畫。該使館並稱，以旅遊或商務目的赴菲的中國公民，若行程不超過14天且不需延期，可申請電子簽證。

同時，該使館指出，電子簽證持有人須經馬尼拉國際機場或麥克坦-宿霧國際機場入境。此舉是菲律賓持續加強與中方民間交流、促進貿易旅遊合作的重要措施。更多相關資訊將於近期公布，包括官方網站與申請流程。

菲律賓駐陸大使吉米（Jaime FlorCruz）表示，菲國駐京使館以及駐重慶、廣州、香港、澳門、上海和廈門的領事館，都將作為電子簽證的簽發單位，面向中國大陸及港澳特區符合條件的申請人。

吉米表示，「電子簽證的推出正逢其時。」他補充，在菲律賓外長拉薩洛（Maria Theresa Lazaro）的領導下，菲國外交部於2025年7月與中國大陸外交部舉行聯合領事磋商，討論加強人員交流的重要性，這也是菲律賓使館今年慶祝兩國建交50周年的重點工作之一。

據悉，新冠疫情前，中國大陸是菲律賓第2大旅遊客源市場，2019年共有170萬陸客赴菲律賓旅遊，僅次於南韓遊客的190萬人次。

值得注意的是，中菲近期在南海衝突白熱化，從大陸劃設黃岩島領海基線，到雙方多次發生船隻碰撞。事實上，自從菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）於2022年6月就任迄今，菲律賓外交部已因南海爭議向中國提出逾240次外交抗議。

在8月兩國船隻在黃岩島（我稱民主礁）海域追逐，發生大陸自家軍艦和海警船相撞意外。大陸於9月宣布在黃岩島設立「國家級自然保護區」後，中菲船隻日前又在該海域發生碰撞事故。最近一次，中國大陸與菲律賓公務船12日在南海再度發生碰撞事件。