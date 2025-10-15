快訊

民進黨3縣市初選決戰時程出爐 陳亭妃、林俊憲明年1月民調決勝負

館長直播嗆斬首總統 今赴刑事局接受詢問…突大喊「我好怕」

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸不買美國大豆 川普威脅停買陸食用油…誰比較受傷？

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
中國停止從美國進口黃豆，對美國豆農造成很大壓力。但川普揚言自製食用油，不受威脅。路透
中國停止從美國進口黃豆，對美國豆農造成很大壓力。但川普揚言自製食用油，不受威脅。路透

美國總統川普14日猛烈抨擊中國暫停採購美國黃豆，形容這是「經濟上的敵對行為」，揚言美方可能採取報復措施，停止與中國在食用油和其他貿易方面的業務往來。

美國從中國進口的「食用油」主要不是用於烹飪，而是廢棄食用油（used cooking oil, UCO），用作生質柴油和再生燃料的原料。2024年，中國占美國UCO進口的60%，總量約100萬噸，價值數十億美元。停止進口將推高美國燃料成本，影響加州和中西部煉油廠，進而提高汽油和柴油價格。

中國是全球最大UCO出口國，美國占其出口的30-40%。中國可轉向歐洲（荷蘭、英國）和亞洲市場銷售UCO，且歐盟的再生能源需求正上升。

2024年美國從中國進口動植物油脂約3100萬美元，但這遠小於美國對中國大豆出口的規模（高峰期達140億美元）。川普稱「美國能輕易生產食用油」，但UCO的國內供應有限，轉向自產需時間和投資，可能導致短期供應鏈斷裂。

美國大豆出口約40-50%銷往中國，中國凍結採購導致美國大豆價格暴跌，2025年迄今已跌逾20%，許多農民收成成本高於售價，面臨破產風險。美國農民試圖轉向印度、歐洲或東南亞，但這些市場規模遠小於中國，且運輸成本更高。中國轉買巴西大豆，導致全球供應過剩，進一步壓低美國農民收入。川普為鞏固基本盤，考慮推出100億至150億美元的農業紓困金。

這場對峙凸顯美中貿易戰的互傷性質：中國傷害美國農民，美國的報復則可能自傷能源產業。短期內，美國農民可能需政府補貼或尋找新市場；長期看，雙方需談判化解，否則全球供應鏈重組將推高食品和能源價格。從政治角度，北京的策略巧妙，但川普的強硬回應可能鞏固其支持者，轉移國內焦點。

美國 農民 川普 食用油 北京 再生能源

延伸閱讀

赫塞斯祭五角大廈採訪新規 紐時、福斯等媒體抗議 川普力挺

謝金河：川普帶來新的驚嚇 全球股市的修正

川普質疑波士頓治安 威脅要讓FIFA轉移世足賽事

美中貿易戰再度激化 華爾街日報：習近平深信川普受不了美股大跌

相關新聞

左右日本政局？在野三黨黨魁今協商合作 高市首相之路添變數

日本朝野各黨原則同意於21日召開臨時國會，石破茂內閣將總辭，參眾兩院全體會議將舉行首相指名選舉，但局勢仍不明朗，自民黨新...

全球護照排名最新報告出爐！美國完全跌出前十、台灣名次曝光

一本護照的「強度」最直觀的衡量方式就是看旅行自由度，能否免簽證輕鬆走遍世界。英國恒理環球顧問事務所有限公司（Henley...

大陸不買美國大豆 川普威脅停買陸食用油…誰比較受傷？

美國總統川普14日猛烈抨擊中國暫停採購美國黃豆，形容這是「經濟上的敵對行為」，揚言美方可能採取報復措施，停止與中國在食用...

擬重啟拉法關卡！以色列允600輛卡車物資進入加薩 「政治高層」做出決策

以色列公共廣播公司（KAN）表示，以色列將允許加薩（Gaza）的拉法關卡（Rafah Crossing）於明天重新開放，...

南海衝突白熱化之際 菲律賓宣布11月重啟大陸公民電子簽證計畫

中菲南海局勢近年來持續升溫，然而，有菲律賓媒體15日報導，菲律賓駐中國大陸使館宣布，預計於11月恢針對中國公民的電子簽證...

馬斯克「星鏈」疑遭利用 緬甸詐騙園區持續擴張

儘管各國政府聲稱重創緬甸邊境的詐騙園區，但法新社調查發現，這些專門對中國與美國受害者，造成數十億美元損失的詐騙「工廠」規...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。