大陸不買美國大豆 川普威脅停買陸食用油…誰比較受傷？

美國總統川普14日猛烈抨擊中國暫停採購美國黃豆，形容這是「經濟上的敵對行為」，揚言美方可能採取報復措施，停止與中國在食用油和其他貿易方面的業務往來。

美國從中國進口的「食用油」主要不是用於烹飪，而是廢棄食用油（used cooking oil, UCO），用作生質柴油和再生燃料的原料。2024年，中國占美國UCO進口的60%，總量約100萬噸，價值數十億美元。停止進口將推高美國燃料成本，影響加州和中西部煉油廠，進而提高汽油和柴油價格。

中國是全球最大UCO出口國，美國占其出口的30-40%。中國可轉向歐洲（荷蘭、英國）和亞洲市場銷售UCO，且歐盟的再生能源需求正上升。

2024年美國從中國進口動植物油脂約3100萬美元，但這遠小於美國對中國大豆出口的規模（高峰期達140億美元）。川普稱「美國能輕易生產食用油」，但UCO的國內供應有限，轉向自產需時間和投資，可能導致短期供應鏈斷裂。

美國大豆出口約40-50%銷往中國，中國凍結採購導致美國大豆價格暴跌，2025年迄今已跌逾20%，許多農民收成成本高於售價，面臨破產風險。美國農民試圖轉向印度、歐洲或東南亞，但這些市場規模遠小於中國，且運輸成本更高。中國轉買巴西大豆，導致全球供應過剩，進一步壓低美國農民收入。川普為鞏固基本盤，考慮推出100億至150億美元的農業紓困金。

這場對峙凸顯美中貿易戰的互傷性質：中國傷害美國農民，美國的報復則可能自傷能源產業。短期內，美國農民可能需政府補貼或尋找新市場；長期看，雙方需談判化解，否則全球供應鏈重組將推高食品和能源價格。從政治角度，北京的策略巧妙，但川普的強硬回應可能鞏固其支持者，轉移國內焦點。