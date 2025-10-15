馬斯克「星鏈」疑遭利用 緬甸詐騙園區持續擴張

儘管各國政府聲稱重創緬甸邊境的詐騙園區，但法新社調查發現，這些專門對中國與美國受害者，造成數十億美元損失的詐騙「工廠」規模更勝以往，而且擴展速度驚人。

衛星影像及無人機空拍畫面顯示，泰緬邊境以重兵把守的米瓦迪（Myawaddy）詐騙園區正大興土木，園區建築屋頂大量安裝馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索科技公司（SpaceX）衛星服務「星鏈」（Starlink），顯示當地廣為利用這套網路系統。

專家指出，這些以情感詐騙及「殺豬盤」（pigbutchering）等投資詐騙聞名的據點，多由中國主導的犯罪集團，結合金三角（Golden Triangle）地帶無法無天的緬甸民兵組織控制。

中、泰、緬三國今年2月曾聯合施壓，迫使當地民兵承諾清剿此類園區，釋放約7000名遭販運至詐騙機房、被迫騙取他人財物的亞洲及非洲工人。獲釋者向外展示身上疤痕與瘀傷，控訴遭管理人員毆打，且被迫日以繼夜地進行手機與網路詐騙。

儘管如此，根據泰國高階警官透露，掃蕩行動發起後，園區內仍可能有多達10萬人滯留，這些自疫情以來如迷你城市般冒出的詐騙園區，多半被鐵絲網與持槍警衛層層包圍。

衛星影像顯示，掃蕩行動僅數週後，多處園區即迅速重建。泰國雖然切斷當地網路與電力，不過各大園區屋頂隨即鋪滿「星鏈」天線。僅在規模最大的「KK園區」，建物屋頂就架有近80個「星鏈」衛星天線。

儘管「星鏈」未獲緬甸官方執照，今年2月以前尚未列名主要網路供應商，但根據亞太網路資訊中心（APNIC）數據，它在4月底首度進榜，自7月3日至10月1日之間已穩居流量榜首。

加州檢方2024年7月曾正式警告「星鏈」其衛星網路正為犯罪集團利用，但未獲回應。泰國與美國政界人士亦向馬斯克表達關切，民主黨籍聯邦參議員哈山（Maggie Hassan）籲請身為太空探索科技公司執行長的馬斯克出手，阻止東南亞跨國犯罪集團利用「星鏈」詐騙美國人民。

美國國會聯合經濟委員會（Joint EconomicCommittee）已啟動對「星鏈」涉入詐騙產業的調查。太空探索科技公司並未回應法新社查證。

美國資深網路犯罪檢察官威斯特（Erin West）去年辭去工作以推動相關防制。她表示一間美國公司竟允許這種事情發生，實在令人憎惡。

美國財政部指出，估計去年美國受害者因此損失高達百億美元，較前一年成長66%。