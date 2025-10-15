美中角力延燒阿根廷！川普：對中方軍事活動非常不高興

美國總統川普與阿根廷總統米雷伊14日在白宮會面，明確表示中國大陸在阿根廷的任何軍事活動都不會在華府受到歡迎。

彭博資訊報導，美國財政部長貝森特先前承諾，將對阿根廷岌岌可危的貨幣與整體經濟提供廣泛支援，試圖在26日舉行的阿根廷重要中期選舉前拉抬米雷伊。川普在會中談到中阿關係時表示：「你可以進行一些貿易，但絕對不應該超越這個範圍，絕對不應該與中國進行任何軍事相關活動，如果真是這樣，我會非常不高興。」

川普還堅稱，米雷伊需要在該國期中選舉表現良好，才能獲得200億美元的貨幣互換安排，但貝森特上周表示此事已經敲定，川普此番表態導致阿根廷主權債券當天下午下跌。米雷伊在開場致詞後未再發言，隨後由川普回答媒體提問。

貝森特澄清指出，美國對阿根廷的金融援助方案並不以米雷伊政府終止與中國人民銀行的180億美元協議為前提。他表示：「我指的更多是港口、軍事基地、已在阿根廷建立的觀測設施。」幾乎明指中國在阿根廷巴塔哥尼亞地區的太空觀測中心，並呼應米雷伊此前「致力於將中國趕出阿根廷」的說法。

米雷伊在兩年前競選總統時，曾表示可能反對與中方簽署任何協議，但後來態度有所軟化。美國歷屆政府都曾推測中國位於巴塔哥尼亞的太空觀測站可能在秘密進行軍事活動。前總統拜登政府曾呼籲米雷伊檢查該設施，但地方當局去年進行的檢查程度仍不明朗。

川普發言後不久，阿根廷安全部長布爾里奇（Patricia Bullrich）否認就該觀測設施進行過任何具體討論。她在接受記者採訪時表示：「過去有檢查，現在有檢查，政府對此有積極政策，但今天沒有更多進展。沒有就任何具體事項進行討論。」