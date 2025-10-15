快訊

高鐵寧靜車廂挨轟！史哲道歉「千錯萬錯都是我們的錯」曝3因素不設親子車廂

Whoscall新功能任務牆上線有獎！「每日簽到」30天拚抽iPhone 17、AirPods 4

長榮空服員曝請假苛刻「生病明碼標價」 工會揚言高層再神隱將陳抗

聽新聞
0:00 / 0:00

美中角力延燒阿根廷！川普：對中方軍事活動非常不高興

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普與阿根廷總統米雷伊14日在白宮內閣會議室共進午餐。路透
美國總統川普與阿根廷總統米雷伊14日在白宮內閣會議室共進午餐。路透

美國總統川普阿根廷總統米雷伊14日在白宮會面，明確表示中國大陸在阿根廷的任何軍事活動都不會在華府受到歡迎。

彭博資訊報導，美國財政部長貝森特先前承諾，將對阿根廷岌岌可危的貨幣與整體經濟提供廣泛支援，試圖在26日舉行的阿根廷重要中期選舉前拉抬米雷伊。川普在會中談到中阿關係時表示：「你可以進行一些貿易，但絕對不應該超越這個範圍，絕對不應該與中國進行任何軍事相關活動，如果真是這樣，我會非常不高興。」

川普還堅稱，米雷伊需要在該國期中選舉表現良好，才能獲得200億美元的貨幣互換安排，但貝森特上周表示此事已經敲定，川普此番表態導致阿根廷主權債券當天下午下跌。米雷伊在開場致詞後未再發言，隨後由川普回答媒體提問。

貝森特澄清指出，美國對阿根廷的金融援助方案並不以米雷伊政府終止與中國人民銀行的180億美元協議為前提。他表示：「我指的更多是港口、軍事基地、已在阿根廷建立的觀測設施。」幾乎明指中國在阿根廷巴塔哥尼亞地區的太空觀測中心，並呼應米雷伊此前「致力於將中國趕出阿根廷」的說法。

米雷伊在兩年前競選總統時，曾表示可能反對與中方簽署任何協議，但後來態度有所軟化。美國歷屆政府都曾推測中國位於巴塔哥尼亞的太空觀測站可能在秘密進行軍事活動。前總統拜登政府曾呼籲米雷伊檢查該設施，但地方當局去年進行的檢查程度仍不明朗。

川普發言後不久，阿根廷安全部長布爾里奇（Patricia Bullrich）否認就該觀測設施進行過任何具體討論。她在接受記者採訪時表示：「過去有檢查，現在有檢查，政府對此有積極政策，但今天沒有更多進展。沒有就任何具體事項進行討論。」

米雷伊 阿根廷 川普

延伸閱讀

謝金河：川普帶來新的驚嚇 全球股市的修正

川普質疑波士頓治安 威脅要讓FIFA轉移世足賽事

美中貿易戰再度激化 華爾街日報：習近平深信川普受不了美股大跌

川普嗆「要終止中國食用油貿易」！遭酸小打小鬧：連癢都搔不到

相關新聞

左右日本政局？在野三黨黨魁今協商合作 高市首相之路添變數

日本朝野各黨原則同意於21日召開臨時國會，石破茂內閣將總辭，參眾兩院全體會議將舉行首相指名選舉，但局勢仍不明朗，自民黨新...

全球護照排名最新報告出爐！美國完全跌出前十、台灣名次曝光

一本護照的「強度」最直觀的衡量方式就是看旅行自由度，能否免簽證輕鬆走遍世界。英國恒理環球顧問事務所有限公司（Henley...

南下的北極熊：俄羅斯深入東亞國家是為什麼？

俄羅斯一面幫助中國進行侵台準備，同時也強化與東亞國家的互動，介入東亞地緣政治越來越深。

俄艦再現北約水域 英海軍72小時伴航監控 北約諷1句話

俄羅斯潛艦近日再度現蹤英國周邊水域，總計6個北大西洋公約組織（NATO）成員國出動11艘水面艦艇，在俄艦行經地中海、直布...

美中角力延燒阿根廷！川普：對中方軍事活動非常不高興

美國總統川普與阿根廷總統米雷伊14日在白宮會面，明確表示中國大陸在阿根廷的任何軍事活動都不會在華府受到歡迎。

才簽和平協議 哈瑪斯行刑式公開處決8男

川普總統斡旋之下達成的和平協議才剛簽署幾小時，哈瑪斯(Hamas)恐怖組織13日就在加薩地區公開處決，行刑的殘暴影片在網...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。