全球護照排名最新報告出爐！美國完全跌出前十、台灣名次曝光

一本護照的「強度」最直觀的衡量方式就是看旅行自由度，能否免簽證輕鬆走遍世界。英國恒理環球顧問事務所有限公司（Henley & Partners）推出的「恒理護照指數」（Henley Passport Index）至今已20年，成為全球評估護照實力的主要排行榜之一，每季更新一次。根據最新報告，美國護照首次完全跌出前十名。台灣則以136個目的地排名第37。

CNN報導，目前有三本亞洲護照並列榜首：新加坡護照可免簽前往193個目的地，南韓為190個，日本則為189個。美國則在最新季度的排名中跌至第12位，與馬來西亞並列，兩國公民可免簽前往恒理護照指數追蹤的227個國家與地區中的180個。由於該指數將分數相同的國家列為同一名次，實際上共有36個國家名列美國之前。

美國護照在2014年曾居榜首，今年7月仍勉強守在前十名，但如今進一步下滑。主因在於一連串入境政策變化，例如巴西自4月起因缺乏互惠，撤銷對美國、加拿大與澳洲公民的免簽待遇。相對地，中國大陸則採取更開放的簽證政策，對德國、法國等多個歐洲國家實施免簽，但中國未將美國納入其中。

根據恒理護照指數最新報告，重挫美國排名的最後一擊，來自索馬利亞推出新的電子簽證系統，以及越南在最新免簽名單中將美國排除在外。恒理環球顧問事務所有限公司董事長凱林（Christian H. Kaelin）在聲明中指出：「美國護照過去十年的實力下降，不僅僅是排行榜上的重新洗牌，更代表全球流動性與軟實力格局的根本轉變。擁抱開放與合作的國家正在迅速前進，而依賴過去特權的國家則被拋在後面。」

2015年曾位居榜首的英國護照也跌至歷史最低點，自7月以來下降兩位，從第6名降至第8名。當英美護照的排名過去十年間持續下滑時，中國大陸則迅速上升，從2015年的第94名攀升至2025年的第64名，期間新增37個免簽目的地。

恒理護照指數報告指出，中國近期的舉措，包括對俄羅斯實施免簽，並與海灣國家、南美洲及多個歐洲國家簽署新協議，都是北京持續推進開放戰略的具體例證。阿拉伯聯合大公國則是榜單上另一個最為突出的成功案例，過去十年從第42名躍升34位，升至第8名。

在榜單的另一端，阿富汗仍然墊底，排名第106名，只能免簽前往24個目的地，比今年年初減少2個。敘利亞以26個目的地位居第105名，伊拉克以29個目的地排在第104名，意味著榜首與榜尾之間的「流動性差距」高達169個目的地。