左右日本政局？在野三黨黨魁今協商合作 高市首相之路添變數

日本朝野各黨原則同意於21日召開臨時國會，石破茂內閣將總辭，參眾兩院全體會議將舉行首相指名選舉，但局勢仍不明朗，自民黨新任總裁高市早苗能否當選尚無把握。立憲民主黨、日本維新會與國民民主黨預定日本時間15日下午4時舉行黨首會談，討論在首相選舉中的合作方針，自民黨內部則出現主張讓石破暫時續任的聲音。

每日新聞、日本網與共同社報導，首相指名選舉很可能進入第二輪決選投票，屆時得票數較多的候選人將當選首相，自民黨在眾院僅剩196席，立憲、維新、國民民主三黨則合計210席，若結盟成功，就有可能實現政權輪替，因此能否統一推出首相候選人就成為焦點，但三黨在參議院僅有86席，遠未達到過半數的125席，在基本政策上亦存在分歧，能否達成共識仍未可知。

立憲民主黨代表野田佳彦呼籲把握數十年難得的機會，主張在決選中應統一推舉首相候選人，並表示不執著於提名自己，國民民主黨代表玉木雄一郎和維新會共同代表藤田文武也可能成為統一候選人，但玉木以「雙方在政策上仍有重大分歧」為由持審慎態度。

立憲、維新、國民民主三黨的幹事長14日舉行會談，據出席者透露，維新會幹事長中司宏表示，不能僅僅是為了湊到足夠的議席，還需要努力達成政策一致。國民民主黨幹事長榛葉賀津也則指出，希望野田提出政權組成框架的方案，要求立憲民主黨重新審視安保法制違憲的主張，並質問「是否會改變」核電歸零政綱。

立憲民主黨幹事長安住淳會後接受記者採訪時表示，「剩下的就交由各黨代表判斷。」15日進一步指出，三黨黨魁一次就達成共識很困難，今天只是起點，要看能在多大程度上敲定細節，並提到可能會舉行多次黨首會談。

自民黨則於14日在黨本部召開兩院議員懇談會，說明公明黨退出執政聯盟的經過。高市表示：「這是我的責任，深感抱歉。」並承諾將與理念相近的政黨合作，包括考慮與國民民主黨或維新會組成聯合內閣等形式，幹事長鈴木俊一亦點名這兩黨為潛在合作對象。