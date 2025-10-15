快訊

高鐵寧靜車廂挨轟！史哲道歉「千錯萬錯都是我們的錯」曝3因素不設親子車廂

Whoscall新功能任務牆上線有獎！「每日簽到」30天拚抽iPhone 17、AirPods 4

長榮空服員曝請假苛刻「生病明碼標價」 工會揚言高層再神隱將陳抗

青年不滿通膨與貪汙 馬達加斯加驚傳政變

台灣醒報／ 記者夏恩╱台北報導
馬達加斯加14日驚傳政變，總統被加入抗議青年的軍方趕下台。（中央社）
馬達加斯加14日驚傳政變，總統被加入抗議青年的軍方趕下台。（中央社）

非洲又有國家傳出政變，這次是馬達加斯加！該國軍方特種部隊宣布剝奪現任總統拉喬利納的權力，且憲法法庭也宣布部隊領導人拉迪納利亞繼任總統。但拉喬利納據傳躲在國內某處，並表示軍方政變不合法。該國青年因為政府貪污頻傳、通膨與高失業率已抗議數周，最終軍方決定支持青年，因此一起推翻政府。

昔日盟友倒戈挺青年

根據《英國廣播公司》報導，馬達加斯加的精英部隊CAPSAT宣布，已經將總統拉喬利納趕下台，該國憲法法庭也宣布任命部隊領導人拉迪納利亞擔任總統，並要在兩年內重新選舉。馬達加斯加首都安塔那那利佛的街道上，許多抗議者與軍隊同樂，慶祝拉喬利納被趕下台。CAPSAT在拉喬利納於2009年上台時是支持他的，但近日卻往抗議民眾倒戈。

但《半島電視台》提到，拉喬利納隨後發聲明表示，他仍然是馬達加斯加總統，軍方的行動就是政變，他也聲稱自己躲在國內某個安全的地方。據傳他可能坐上法國的軍機，並流亡海外。對此，美國國務院呼籲馬國各方應該遵守該國憲政，尋求和平解決方案。

貧窮、貪汙引發抗議

非洲聯盟則批評該國軍方干政，不接受非以憲政方式改變政府的作為；法國（前殖民母國）總統馬克宏也說，當地局勢愈來愈引人擔憂。

馬達加斯加是全球最貧窮的國家，3千萬人口中有75%生活在貧窮線以下，當地通膨、失業率高漲，但拉喬利納政府被批評任人唯親與貪污，引發民眾上街抗議至少2周。

非洲國家近年來政變頻傳，2020年代開始後，馬利、查德、幾內亞、蘇丹、布吉納法索、尼日和加彭等國家相繼發生政變改朝換代，由於政變國家大多集中在西非、中非和薩赫爾一帶，也被外界稱為「政變帶」。

【更多精采內容，詳見

馬克宏 憲法法庭 非洲

延伸閱讀

馬達加斯加國會投票彈劾總統 精銳部隊接管政權

薪資成長 再次超越通膨

軍隊也不挺… 馬達加斯加總統搭法軍機流亡

顏寬恒豪宅假買賣、貪汙遭重判...不服限制出境提抗告 最終裁定出爐！

相關新聞

左右日本政局？在野三黨黨魁今協商合作 高市首相之路添變數

日本朝野各黨原則同意於21日召開臨時國會，石破茂內閣將總辭，參眾兩院全體會議將舉行首相指名選舉，但局勢仍不明朗，自民黨新...

全球護照排名最新報告出爐！美國完全跌出前十、台灣名次曝光

一本護照的「強度」最直觀的衡量方式就是看旅行自由度，能否免簽證輕鬆走遍世界。英國恒理環球顧問事務所有限公司（Henley...

南下的北極熊：俄羅斯深入東亞國家是為什麼？

俄羅斯一面幫助中國進行侵台準備，同時也強化與東亞國家的互動，介入東亞地緣政治越來越深。

俄艦再現北約水域 英海軍72小時伴航監控 北約諷1句話

俄羅斯潛艦近日再度現蹤英國周邊水域，總計6個北大西洋公約組織（NATO）成員國出動11艘水面艦艇，在俄艦行經地中海、直布...

美中角力延燒阿根廷！川普：對中方軍事活動非常不高興

美國總統川普與阿根廷總統米雷伊14日在白宮會面，明確表示中國大陸在阿根廷的任何軍事活動都不會在華府受到歡迎。

才簽和平協議 哈瑪斯行刑式公開處決8男

川普總統斡旋之下達成的和平協議才剛簽署幾小時，哈瑪斯(Hamas)恐怖組織13日就在加薩地區公開處決，行刑的殘暴影片在網...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。