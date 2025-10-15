青年不滿通膨與貪汙 馬達加斯加驚傳政變

非洲又有國家傳出政變，這次是馬達加斯加！該國軍方特種部隊宣布剝奪現任總統拉喬利納的權力，且憲法法庭也宣布部隊領導人拉迪納利亞繼任總統。但拉喬利納據傳躲在國內某處，並表示軍方政變不合法。該國青年因為政府貪污頻傳、通膨與高失業率已抗議數周，最終軍方決定支持青年，因此一起推翻政府。

昔日盟友倒戈挺青年

根據《英國廣播公司》報導，馬達加斯加的精英部隊CAPSAT宣布，已經將總統拉喬利納趕下台，該國憲法法庭也宣布任命部隊領導人拉迪納利亞擔任總統，並要在兩年內重新選舉。馬達加斯加首都安塔那那利佛的街道上，許多抗議者與軍隊同樂，慶祝拉喬利納被趕下台。CAPSAT在拉喬利納於2009年上台時是支持他的，但近日卻往抗議民眾倒戈。

但《半島電視台》提到，拉喬利納隨後發聲明表示，他仍然是馬達加斯加總統，軍方的行動就是政變，他也聲稱自己躲在國內某個安全的地方。據傳他可能坐上法國的軍機，並流亡海外。對此，美國國務院呼籲馬國各方應該遵守該國憲政，尋求和平解決方案。

貧窮、貪汙引發抗議

非洲聯盟則批評該國軍方干政，不接受非以憲政方式改變政府的作為；法國（前殖民母國）總統馬克宏也說，當地局勢愈來愈引人擔憂。

馬達加斯加是全球最貧窮的國家，3千萬人口中有75%生活在貧窮線以下，當地通膨、失業率高漲，但拉喬利納政府被批評任人唯親與貪污，引發民眾上街抗議至少2周。

非洲國家近年來政變頻傳，2020年代開始後，馬利、查德、幾內亞、蘇丹、布吉納法索、尼日和加彭等國家相繼發生政變改朝換代，由於政變國家大多集中在西非、中非和薩赫爾一帶，也被外界稱為「政變帶」。

【更多精采內容，詳見 】