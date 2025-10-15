快訊

高鐵寧靜車廂挨轟！史哲道歉「千錯萬錯都是我們的錯」曝3因素不設親子車廂

Whoscall新功能任務牆上線有獎！「每日簽到」30天拚抽iPhone 17、AirPods 4

長榮空服員曝請假苛刻「生病明碼標價」 工會揚言高層再神隱將陳抗

澳洲智庫籲當局採非常規政策 嚇阻中俄威脅

中央社／ 雪梨15日綜合外電報導

澳洲智庫「澳洲戰略政策研究所」今天表示，澳洲必須汲取過去游擊叛亂事件的經驗，採取「非常規嚇阻」政策因應中國和俄羅斯等國的威脅。

法新社報導，根據澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）協議，澳洲將在15年內向美國購買至少3艘維吉尼亞級潛艦（Virginia class submarine），最終自行建造。

然而澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic PolicyInstitute, ASPI）報告警告，在潛艦到位前，澳洲仍面臨重大的防禦空窗期。無黨派的澳洲戰略政策研究所資金來自澳洲國防部和美國國務院。

報告作者群寫道：「澳洲傳統上仰賴『強大盟友』和延伸核嚇阻，如今似乎已不再可靠。」

他們說：「澳洲有辦法填補當今的嚇阻缺口：我們只需要超越傳統思維。」

澳洲戰略政策研究所坦言，澳洲在面對中國等對手時「居下風」，但從1990年代車臣對抗俄羅斯的游擊戰經驗可知，小規模力量也能對強大許多的敵人造成重大損害。

作者群寫道：「歷史證明創新概念與非對稱能力可以在衝突前和衝突期間發揮嚇阻效果。」

他們警告：「澳洲的嚇阻概念無法應對中國以及俄羅斯、北韓和伊朗等其他專制政權當前實行的競爭性質。」

澳洲戰略政策研究所指出，北京日益頻繁運用所謂「灰色地帶」戰術，包括網路戰、脅迫與顛覆等未達戰爭門檻的行動，顯示澳洲需要更靈活且反應迅速的政策。

澳洲戰略政策研究所也認為，澳洲可參考新加坡前總理李光耀將新加坡形容為「毒蝦」的概念，以及瑞士和波羅的海國家的「豪豬」戰略。

澳洲戰略政策研究所呼籲重新設立具備廣泛權力並能監督澳洲情報機構的「國家安全顧問」職位，並改革間諜法和國防法，以促進新政策的實施。

澳洲正加速軍事擴張，力圖強化對中國的防禦能力，儘管中國同時是澳洲最大的貿易夥伴。

澳洲計劃逐步將國防支出提升至國內生產毛額（GDP）的2.4%，但仍遠低於美國要求的3.5%。

根據澳洲政府預估，光是AUKUS潛艦計畫在未來30年內就可能耗資高達2350億美元（約新台幣7.2兆元），引發外界批評。

澳洲 戰略 國防部

延伸閱讀

德外長批中俄破壞國際秩序 在台海行動威脅印太安全

Toyota認為48V輕油電不是真hybrid動力！提醒對手別誤導消費者

澳禁兒少用社群媒體 YouTube：立意良善但難保安全

日媒曝台灣慘被「幾乎所有國家」晾著！這國談好貿易協議拖半年不簽約

相關新聞

左右日本政局？在野三黨黨魁今協商合作 高市首相之路添變數

日本朝野各黨原則同意於21日召開臨時國會，石破茂內閣將總辭，參眾兩院全體會議將舉行首相指名選舉，但局勢仍不明朗，自民黨新...

全球護照排名最新報告出爐！美國完全跌出前十、台灣名次曝光

一本護照的「強度」最直觀的衡量方式就是看旅行自由度，能否免簽證輕鬆走遍世界。英國恒理環球顧問事務所有限公司（Henley...

南下的北極熊：俄羅斯深入東亞國家是為什麼？

俄羅斯一面幫助中國進行侵台準備，同時也強化與東亞國家的互動，介入東亞地緣政治越來越深。

俄艦再現北約水域 英海軍72小時伴航監控 北約諷1句話

俄羅斯潛艦近日再度現蹤英國周邊水域，總計6個北大西洋公約組織（NATO）成員國出動11艘水面艦艇，在俄艦行經地中海、直布...

美中角力延燒阿根廷！川普：對中方軍事活動非常不高興

美國總統川普與阿根廷總統米雷伊14日在白宮會面，明確表示中國大陸在阿根廷的任何軍事活動都不會在華府受到歡迎。

才簽和平協議 哈瑪斯行刑式公開處決8男

川普總統斡旋之下達成的和平協議才剛簽署幾小時，哈瑪斯(Hamas)恐怖組織13日就在加薩地區公開處決，行刑的殘暴影片在網...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。