以色列揚言砍半加薩援助 哈瑪斯再移交4人質遺體

中央社／ 日內瓦14日綜合外電報導
以哈才停火一天，但雙方14日即指責對方違反協議。圖為哈瑪斯武裝人員戒護紅十字會執行的人質遺體交還。路透
以哈才停火一天，但雙方14日即指責對方違反協議。圖為哈瑪斯武裝人員戒護紅十字會執行的人質遺體交還。路透

根據路透社取得並經聯合國證實的文件，以色列明起將允許每天300輛援助卡車運補加薩，數量僅為原先協議的一半；巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯今天再歸還4具人質遺體，總數已達8具。

路透社報導，以色列軍方負責監督援助物資進入加薩（Gaza）的「領土內政府活動協調局」（COGAT）同時通知聯合國，除非用於特定人道基礎設施需求，否則燃料和瓦斯一律禁止進入加薩。COGAT並未立即回覆置評要求。

COGAT將此舉歸咎哈瑪斯（Hamas），稱其「延遲移交以色列人質遺體」，因此決定將每日入境的援助卡車數量限制在300輛，數量僅為原先協議的一半，使外界欲擴大援助、以緩解當地饑荒的計畫遭遇重大挫折。

COGAT在備忘錄中寫道：「哈瑪斯違反了有關移交加薩人質遺體的協議。因此，政治領導層決定針對相關人道協議祭出若干制裁。」

截至目前，哈瑪斯已交出4具人質遺體，但仍至少有23名以色列人質推定死亡、另有1人下落不明。哈瑪斯已通知調解方，今天將再移交4具遺體給以色列。

聯合國人道事務協調廳（OCHA）發言人切列夫科（Olga Cherevko）對媒體表示：「我們已接獲以色列當局這項通知。我們非常希望這些人質遺體都能順利歸還，並繼續落實停火協議。」

COGAT 10日表示，預期停火期間每天將放行約600輛援助卡車進入加薩。切列夫科說，COGAT告知聯合國，12日共有817輛卡車運補加薩。

聯合國副發言人哈克（Farhan Haq）說，目前尚不清楚昨天有多少卡車進入加薩。

按以色列規定，卡車必須先在克瑞沙洛（KeremShalom）關卡巴勒斯坦一側卸下援助物資，再由聯合國與已在加薩的援助團體接收與調度。

法新社報導，以色列軍方表示，哈瑪斯今天歸還的另外4具人質遺體已從加薩運入以色列，同時確認了前一天移交的人質遺體身分。

這些人質遺體先移交給紅十字會（Red Cross），再轉運至以色列，做為落實加薩和平協議的最新舉措。

以色列軍方聲明指出，「4具已故人質的棺木…剛剛越過邊界入境以色列」，並補充說，這些遺體將交由法醫進行相驗。

