快訊

清寒大學生疑為1.8萬學費亡 教育部：校方出現1問題 要亡羊補牢

楊梅休息站又出事！男疑輔駕釀禍猛撞停車場3車釀2傷

寵物部落闖關送好禮！萬聖採瓜玩遊戲抽大獎 還能現賺$5000

川普矢言解除武裝 哈瑪斯加強鎮壓處決異己

中央社／ 耶路撒冷15日綜合外電報導

儘管美國總統川普矢言要解除巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）的武裝，但哈瑪斯今天加強了對加薩地區殘破城鎮的控制，發動鎮壓，並處決被指控的通敵者。

法新社報導，以色列軍方表示，又有4名被扣押在加薩的人質遺體被運回以色列。一天前，哈瑪斯移交了另外4名俘虜的遺體，並釋放了最後20名倖存人質。

哈瑪斯在官方頻道上發布一段影片，內容顯示8名被蒙住雙眼、跪在地上的犯嫌在街頭遭處決，並稱他們為「通敵者與不法之徒」。

這段顯然是昨天晚間拍攝的影片曝光之際，正值哈瑪斯與以色列在美國斡旋下達成停火的第5天，哈瑪斯旗下各安全部隊正與巴勒斯坦武裝部族在加薩部分地區發生武裝衝突。

在加薩北部，隨著以色列部隊撤出加薩市（GazaCity），哈瑪斯政府蒙著黑面的武裝警察已恢復街頭巡邏。

一輛輛巴士載著從以色列監獄獲釋的囚犯昨天抵達加薩時，哈瑪斯旗下「艾茲丁．卡薩姆旅」（Ezzedine al-Qassam Brigades）的戰士負責管理人群秩序。

與此同時，一個哈瑪斯安全部隊一直在對武裝部族和幫派採取行動，其中部分組織被指控有以色列在背後撐腰。

一名因害怕遭到報復而要求匿名的目擊者表示：「為了剷除通敵者，爆發了激烈衝突，而且目前仍在持續中。」

川普的加薩計畫指出，同意「放下武器」的哈瑪斯成員將獲得赦免。

川普在中東慶祝加薩停火並返國後，於白宮告訴媒體：「如果他們不解除武裝，我們就會解除他們的武裝…而且動作將會迅速，或許還很暴力。」

這份20點文件昨天在川普於埃及主持的峰會上獲得世界強權背書，內容指出加薩將被非軍事化，且哈瑪斯不得扮演任何領導角色。

但對於許多在加薩廢墟中重建家園與生活的巴勒斯坦人來說，看到這些武裝分子的身影反而令人安心。

在加薩中部的迪爾巴拉（Deir al-Balah），34歲的班納（Abu Fadi Al-Banna）說：「戰爭結束後，街上到處都是警察，我們開始感到安全。」

哈瑪斯 以色列 川普

延伸閱讀

哈瑪斯如果不繳械 川普：美國會讓他們繳械

哈釋放20人質／德雙胞胎兄弟 分開被囚2年終重逢

以哈互釋人質後 將展開第二階段談判

外交部：高度歡迎加薩和平協議 續提供人道援助

相關新聞

南下的北極熊：俄羅斯深入東亞國家是為什麼？

俄羅斯一面幫助中國進行侵台準備，同時也強化與東亞國家的互動，介入東亞地緣政治越來越深。

美軍恐介入以哈？川普警告哈瑪斯若不繳械 美國將「暴力出手」

以色列及哈瑪斯人質囚犯交換行動13日告一段落，國際關注雙方推進第2階段談判，但主要癥結浮上檯面，也就是哈瑪斯解除武裝的問...

美司法部起訴柬埔寨跨國詐騙組織 台灣9公司遭制裁

美國司法部14日公布紐約聯邦法院以涉嫌電匯詐欺、洗錢，以及強迫勞動從事「殺豬盤」詐騙等罪名起訴「太子集團控股」（Prin...

以色列揚言砍半加薩援助 哈瑪斯再移交4人質遺體

根據路透社取得並經聯合國證實的文件，以色列明起將允許每天300輛援助卡車運補加薩，數量僅為原先協議的一半；巴勒斯坦武裝組...

輝達以色列員工加薩歷劫歸來 黃仁勳感性發聲

人工智慧（AI）晶片龍頭輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳致函全體員工，以感性話語與同仁分享以色列員工歐爾在被哈瑪斯囚禁兩...

百老匯18齣新作全賠 《歌劇魅影》音樂劇大師憂前景

長期作為美國紐約百老匯主要收入的音樂劇，如今陷入困境。從2024年4月底至2025年4月底的上一季，在百老匯新開演的18齣商業音樂劇，至今無一獲利。英國傳奇音樂劇大師安德魯洛伊韋伯說，他懷疑百老匯還能不能撐下去。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。