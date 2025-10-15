快訊

陸國台辦跟風引用神曲《沒出息》 酸民進黨賣台讓產業「連滾帶爬」

《百萬會員召集令》快報！參加人數已突破30萬 宏佳騰電車解鎖在即

MLB／山本由伸111球9局完投！日本第一人 道奇國聯冠軍賽二連勝

路透社：阿塞德政府祕密轉移萬人塚遺體以掩蓋屠殺

中央社／ 敘利亞杜邁爾14日綜合外電報導

路透社調查發現，前敘利亞阿塞德政府在兩年間秘密執行一項行動，將數以千計的屍體從敘利亞已知最大集體墳塚之一運走，轉移至1個多小時車程外的偏遠沙漠地帶。

這場由前總統阿塞德（Bashar al-Assad）麾下軍方主導的陰謀，目的是挖掘位於庫塔伊法（Qutayfah）的集體墳塚，並在杜邁爾（Dhumair）鎮外的沙漠中重新建立一座巨大的新塚。這項行動過去從未被報導。

為了揭露杜邁爾新墳塚的位置並詳細描述這場大規模行動，路透社採訪了13名直接知情者，審閱參與官員撰寫的文件，並分析了數年來拍攝的數百張衛星影像。

根據目擊者說法，這場將屍體從庫塔伊法運往數十公里外隱密地點的行動稱為「搬土行動」（OperationMove Earth），從2019年持續到2021年。這場行動目的在於掩蓋阿薩德政府的罪行並重塑形象。

路透社今天就本次調查結果知會現任總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）政府，但敘國政府未立即回應記者。

為了避免外人干擾墳塚，路透社未揭露其確切位置。即將發布的路透社特別報導，將詳述阿薩德政府如何執行這項秘密行動，以及記者如何揭開這場掩蓋陰謀。

路透社發現，杜邁爾沙漠的墳塚至少包含34條壕溝，總長2公里，是敘利亞內戰期間規模最大的集體墳塚之一。

根據目擊者描述及墓地規模，埋葬於此的人數可能高達數萬人。

目擊者稱，阿塞德政府自2012年前後開始在庫塔伊法掩埋死者，其中包括死於獨裁者監獄與軍醫院的士兵與囚犯。

1名敘利亞人權活動人士2014年向當地媒體公布照片，首次揭露庫塔伊法集體墳塚的存在，以及位於大馬士革（Damascus）郊區的大致位置。數年後，透過法庭證詞與其他媒體報導，墳塚的具體位置被揭露。

根據參與行動的目擊者說法，從2019年2月到2021年4月，幾乎每週有4個晚上，6至8輛載滿泥土與遺體的卡車從庫塔伊法出發，開往杜邁爾沙漠地點。路透社無法確認是否有來自其他地點的屍體運抵這處祕密墓地，也未找到任何提及「搬土行動」或集體墳塚的官方文件。

包括2名司機、3名技師、1名推土機操作員，以及1名參與行動初期的前共和衛隊軍官在內的所有參與者，都對那股刺鼻臭味記憶猶新。

現已流亡的前總統阿塞德，以及被目擊者指認為行動關鍵人物的多名軍官均無法取得聯繫。自去年底獨裁政權垮台後，阿塞德與多名親信已逃往國外。

根據敘利亞人權團體資料，前獨裁者龐大的安全系統中有超過16萬人失蹤，被認為埋葬於其設置的數十處集體墳塚中。若能進行有組織的挖掘與DNA鑑定，將有助於釐清他們的下落，也可能癒合敘利亞社會最深層的創痛之一。

路透 敘利亞 阿塞德

延伸閱讀

英國氣候變遷委員會示警 高溫危機須緊急因應

麥克風未關對話全錄下！印尼總統請川普牽線見次子艾瑞克

敘利亞久違議會選舉 當選多為遜尼派男性

敘利亞為組新國會進行投票 阿塞德垮台後第一次

相關新聞

美軍恐介入以哈？川普警告哈瑪斯若不繳械 美國將「暴力出手」

以色列及哈瑪斯人質囚犯交換行動13日告一段落，國際關注雙方推進第2階段談判，但主要癥結浮上檯面，也就是哈瑪斯解除武裝的問...

美司法部起訴柬埔寨跨國詐騙組織 台灣9公司遭制裁

美國司法部14日公布紐約聯邦法院以涉嫌電匯詐欺、洗錢，以及強迫勞動從事「殺豬盤」詐騙等罪名起訴「太子集團控股」（Prin...

輝達以色列員工加薩歷劫歸來 黃仁勳感性發聲

人工智慧（AI）晶片龍頭輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳致函全體員工，以感性話語與同仁分享以色列員工歐爾在被哈瑪斯囚禁兩...

百老匯18齣新作全賠 《歌劇魅影》音樂劇大師憂前景

長期作為美國紐約百老匯主要收入的音樂劇，如今陷入困境。從2024年4月底至2025年4月底的上一季，在百老匯新開演的18齣商業音樂劇，至今無一獲利。英國傳奇音樂劇大師安德魯洛伊韋伯說，他懷疑百老匯還能不能撐下去。

英國已故首相柴契爾夫人婚外情秘辛！新書揭鐵娘子2段私情

英國已故首相柴契爾（Margaret Thatcher）常說，若沒有丈夫丹尼斯（Denis Thatcher）的支持，她...

ChatGPT將開放成年用戶創作情色內容「把成年人當成年人看待」

OpenAI 14日宣布，計畫放寬ChatGPT聊天機器人的限制，包括允許經過驗證的成年用戶創作生成情色內容，作為「把成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。