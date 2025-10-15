路透社：阿塞德政府祕密轉移萬人塚遺體以掩蓋屠殺

路透社調查發現，前敘利亞阿塞德政府在兩年間秘密執行一項行動，將數以千計的屍體從敘利亞已知最大集體墳塚之一運走，轉移至1個多小時車程外的偏遠沙漠地帶。

這場由前總統阿塞德（Bashar al-Assad）麾下軍方主導的陰謀，目的是挖掘位於庫塔伊法（Qutayfah）的集體墳塚，並在杜邁爾（Dhumair）鎮外的沙漠中重新建立一座巨大的新塚。這項行動過去從未被報導。

為了揭露杜邁爾新墳塚的位置並詳細描述這場大規模行動，路透社採訪了13名直接知情者，審閱參與官員撰寫的文件，並分析了數年來拍攝的數百張衛星影像。

根據目擊者說法，這場將屍體從庫塔伊法運往數十公里外隱密地點的行動稱為「搬土行動」（OperationMove Earth），從2019年持續到2021年。這場行動目的在於掩蓋阿薩德政府的罪行並重塑形象。

路透社今天就本次調查結果知會現任總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）政府，但敘國政府未立即回應記者。

為了避免外人干擾墳塚，路透社未揭露其確切位置。即將發布的路透社特別報導，將詳述阿薩德政府如何執行這項秘密行動，以及記者如何揭開這場掩蓋陰謀。

路透社發現，杜邁爾沙漠的墳塚至少包含34條壕溝，總長2公里，是敘利亞內戰期間規模最大的集體墳塚之一。

根據目擊者描述及墓地規模，埋葬於此的人數可能高達數萬人。

目擊者稱，阿塞德政府自2012年前後開始在庫塔伊法掩埋死者，其中包括死於獨裁者監獄與軍醫院的士兵與囚犯。

1名敘利亞人權活動人士2014年向當地媒體公布照片，首次揭露庫塔伊法集體墳塚的存在，以及位於大馬士革（Damascus）郊區的大致位置。數年後，透過法庭證詞與其他媒體報導，墳塚的具體位置被揭露。

根據參與行動的目擊者說法，從2019年2月到2021年4月，幾乎每週有4個晚上，6至8輛載滿泥土與遺體的卡車從庫塔伊法出發，開往杜邁爾沙漠地點。路透社無法確認是否有來自其他地點的屍體運抵這處祕密墓地，也未找到任何提及「搬土行動」或集體墳塚的官方文件。

包括2名司機、3名技師、1名推土機操作員，以及1名參與行動初期的前共和衛隊軍官在內的所有參與者，都對那股刺鼻臭味記憶猶新。

現已流亡的前總統阿塞德，以及被目擊者指認為行動關鍵人物的多名軍官均無法取得聯繫。自去年底獨裁政權垮台後，阿塞德與多名親信已逃往國外。

根據敘利亞人權團體資料，前獨裁者龐大的安全系統中有超過16萬人失蹤，被認為埋葬於其設置的數十處集體墳塚中。若能進行有組織的挖掘與DNA鑑定，將有助於釐清他們的下落，也可能癒合敘利亞社會最深層的創痛之一。