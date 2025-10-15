輝達以色列員工加薩歷劫歸來 黃仁勳感性發聲

人工智慧（AI）晶片龍頭輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳致函全體員工，以感性話語與同仁分享以色列員工歐爾在被哈瑪斯囚禁兩年後，終於獲釋的好消息。

「以色列時報」（The Times of Israel）和福斯財經新聞網（Fox Business Network）等媒體報導，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）2023年10月7日突襲以色列音樂節，歐爾（Avinatan Or）與女友阿加瑪尼（NoaArgamani）雙雙遭擄並分開囚禁。阿加瑪尼2024年6月獲救後，便不停為歐爾與其他人質大力奔走。

在美國斡旋下，以哈達成停火與人質交換協議，歐爾與其他倖存人質本月13日獲釋。

報導指出，歐爾2022年加入輝達，在超大型積體電路（VLSI）部門擔任工程師，負責半導體核心設計，是輝達在以色列研發網路晶片的重要成員之一。

黃仁勳在信中寫道：「我深受感動，並滿懷感激地與大家分享這個好消息，就在幾分鐘前，我們的同仁歐爾已經獲釋，移交給加薩走廊的紅十字會（RedCross）代表。熬過兩年難以想像的囚禁生活，阿維納坦（歐爾）終於回家了。」

黃仁勳特別向歐爾的母親致敬，讚揚她「堅毅、勇敢和永不放棄的精神，激勵了我們所有人」。

黃仁勳指出，輝達在以色列的員工「與她一起守望，團結一致地堅信阿維納坦會平安歸來，這份團結展現出我們最可貴的一面」。

他在信中也提到這場戰爭對輝達在以色列和全球員工造成巨大衝擊，「在戰爭期間，數以千計輝達員工以非凡勇氣保衛他們的社區，許多人面臨巨大痛苦、失去和不確定性。有些人揮別了家人或摯愛」。

黃仁勳寫道：「我們失去了同僚查特（AmitChayut），（邁倫創辦人）埃亞（Eyal Waldman）則經歷了女兒丹妮兒（Danielle）和男友諾姆（Noam）殞命的心碎時刻。我們懷著愛緬懷他們，並將埃亞和其家人緊記在心，為他們祈禱。」邁倫（Mellanox）是輝達旗下網通晶片商。

他接著說：「我們的猶太人、德魯士人（Druze）與阿拉伯人家庭都遭遇了巨大損失。悲傷不分國界、不分信仰，也不分彼此。我們共同哀悼，也共同祈願一個和平、理解和沒有恐懼的未來。」

黃仁勳說，希望當前的停火協議能成為一個轉捩點。「當所有人質與家人團聚時，我們見證了苦難篇章的結束，這個地區終於迎來期盼已久的復原之始。」

他最後寫道：「阿維納坦，歡迎回家。你的平安歸來，為輝達這個大家庭帶來無比的慰藉和喜悅。願這一刻成為復原、重生與永續和平的起點，為所有受戰火影響的人帶來希望。」