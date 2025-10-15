快訊

陸國台辦跟風引用神曲《沒出息》 酸民進黨賣台讓產業「連滾帶爬」

《百萬會員召集令》快報！參加人數已突破30萬 宏佳騰電車解鎖在即

MLB／山本由伸111球9局完投！日本第一人 道奇國聯冠軍賽二連勝

英國已故首相柴契爾夫人婚外情秘辛！新書揭鐵娘子2段私情

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
英國前首相柴契爾夫人（右二）曾應聯合報系及美商花旗銀行邀請來台訪問，並與李登輝總統（左二）在台北圓山飯店餐敘。圖左一為李登輝夫人曾文惠，右一是柴契爾夫人夫婿丹尼斯．柴契爾。聯合報系資料照片
英國前首相柴契爾夫人（右二）曾應聯合報系及美商花旗銀行邀請來台訪問，並與李登輝總統（左二）在台北圓山飯店餐敘。圖左一為李登輝夫人曾文惠，右一是柴契爾夫人夫婿丹尼斯．柴契爾。聯合報系資料照片

英國已故首相柴契爾（Margaret Thatcher）常說，若沒有丈夫丹尼斯（Denis Thatcher）的支持，她無法成就輝煌事業，形容他是「貫穿我人生的金線」。他們超過五十年的婚姻從未公開傳出醜聞，然而，新書《偶然的女權主義者》（The Incidental Feminist）作者蒂娜．高多因（Tina Gaudoin）卻爆料，這位「鐵娘子」曾有兩段婚外情

泰晤士報報導，高多因引用多位消息人士，包括小說家暨前保守黨大臣艾特肯（Jonathan Aitken），稱柴契爾在國會議員生涯早期與某人「有染」，後來「很可能」與議員阿特金斯（Humphrey Atkins）有過戀情。阿特金斯曾在前首相奚思（Edward Heath）政府擔任黨鞭，並於1979至1981年間出任北愛爾蘭事務大臣，1987年獲封終身貴族，成為沃爾瑟姆聖勞倫斯男爵（Lord Colnbrook）。

阿特金斯當時已婚，妻子為瑪格麗特．斯賓塞-奈恩（Margaret Spencer-Nairn），育有四子，其孫女安娜．基伊（Anna Keay）現為地標信託（Landmark Trust）負責人。阿特金斯已於1996年去世。

艾特肯回憶：「當時確實有些傳言。他的帥氣外貌可能吸引了她，但他的政治頭腦不怎麼樣。」另一位政界人士對高多因表示：「有關阿特金斯的笑話是，他能力平平卻屢獲升遷，這是為什麼呢？」暗指其與柴契爾的關係。

此外，高多因透露，柴契爾的公關主管貝爾勳爵（Lord Bell）與柴契爾有「非正式的親密關係」。消息人士稱，柴契爾「最喜歡」貝爾在晚宴時將手放在她膝上「或其他舉動」。

柴契爾夫婿丹尼斯在她卸任首相後，也傳出與前模特兒Mandy Rice-Davies有染。

婚外情 首相 醜聞 英國 親密關係

延伸閱讀

英國氣候變遷委員會示警 高溫危機須緊急因應

英國主持烏克蘭防務會議 籲歐洲速擴大無人機生產

好讀周報／日本將有女首相？自民黨新任總裁高市早苗 打5份工念完大學

公明黨退盟炸鍋！ 玉木首相呼聲起 高市1周內定生死

相關新聞

美軍恐介入以哈？川普警告哈瑪斯若不繳械 美國將「暴力出手」

以色列及哈瑪斯人質囚犯交換行動13日告一段落，國際關注雙方推進第2階段談判，但主要癥結浮上檯面，也就是哈瑪斯解除武裝的問...

美司法部起訴柬埔寨跨國詐騙組織 台灣9公司遭制裁

美國司法部14日公布紐約聯邦法院以涉嫌電匯詐欺、洗錢，以及強迫勞動從事「殺豬盤」詐騙等罪名起訴「太子集團控股」（Prin...

輝達以色列員工加薩歷劫歸來 黃仁勳感性發聲

人工智慧（AI）晶片龍頭輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳致函全體員工，以感性話語與同仁分享以色列員工歐爾在被哈瑪斯囚禁兩...

百老匯18齣新作全賠 《歌劇魅影》音樂劇大師憂前景

長期作為美國紐約百老匯主要收入的音樂劇，如今陷入困境。從2024年4月底至2025年4月底的上一季，在百老匯新開演的18齣商業音樂劇，至今無一獲利。英國傳奇音樂劇大師安德魯洛伊韋伯說，他懷疑百老匯還能不能撐下去。

英國已故首相柴契爾夫人婚外情秘辛！新書揭鐵娘子2段私情

英國已故首相柴契爾（Margaret Thatcher）常說，若沒有丈夫丹尼斯（Denis Thatcher）的支持，她...

ChatGPT將開放成年用戶創作情色內容「把成年人當成年人看待」

OpenAI 14日宣布，計畫放寬ChatGPT聊天機器人的限制，包括允許經過驗證的成年用戶創作生成情色內容，作為「把成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。