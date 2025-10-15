英國已故首相柴契爾夫人婚外情秘辛！新書揭鐵娘子2段私情

英國已故首相柴契爾（Margaret Thatcher）常說，若沒有丈夫丹尼斯（Denis Thatcher）的支持，她無法成就輝煌事業，形容他是「貫穿我人生的金線」。他們超過五十年的婚姻從未公開傳出醜聞，然而，新書《偶然的女權主義者》（The Incidental Feminist）作者蒂娜．高多因（Tina Gaudoin）卻爆料，這位「鐵娘子」曾有兩段婚外情。

泰晤士報報導，高多因引用多位消息人士，包括小說家暨前保守黨大臣艾特肯（Jonathan Aitken），稱柴契爾在國會議員生涯早期與某人「有染」，後來「很可能」與議員阿特金斯（Humphrey Atkins）有過戀情。阿特金斯曾在前首相奚思（Edward Heath）政府擔任黨鞭，並於1979至1981年間出任北愛爾蘭事務大臣，1987年獲封終身貴族，成為沃爾瑟姆聖勞倫斯男爵（Lord Colnbrook）。

阿特金斯當時已婚，妻子為瑪格麗特．斯賓塞-奈恩（Margaret Spencer-Nairn），育有四子，其孫女安娜．基伊（Anna Keay）現為地標信託（Landmark Trust）負責人。阿特金斯已於1996年去世。

艾特肯回憶：「當時確實有些傳言。他的帥氣外貌可能吸引了她，但他的政治頭腦不怎麼樣。」另一位政界人士對高多因表示：「有關阿特金斯的笑話是，他能力平平卻屢獲升遷，這是為什麼呢？」暗指其與柴契爾的關係。

此外，高多因透露，柴契爾的公關主管貝爾勳爵（Lord Bell）與柴契爾有「非正式的親密關係」。消息人士稱，柴契爾「最喜歡」貝爾在晚宴時將手放在她膝上「或其他舉動」。

柴契爾夫婿丹尼斯在她卸任首相後，也傳出與前模特兒Mandy Rice-Davies有染。