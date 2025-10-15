快訊

北車大廳爆性侵「10分鐘無人理」！觀光客目擊報警 竟是通緝犯

私幼突圍／公私托育補助差5千 「補助隨孩子走」呼聲起

鮑爾變得更鴿了！不僅不排斥本月再降息 還預告結束縮表

馬達加斯加國會投票彈劾總統 精銳部隊接管政權

中央社／ 中央社

（中央社馬達加斯加安塔那那利佛14日綜合外電報導）歷經數週大規模反政府示威後，馬達加斯加精銳軍事部隊CAPSAT今天表示，在國會投票彈劾總統拉喬利納後，CAPSAT已接管這個印度洋國家的政權。

倒戈加入示威者行列的CAPSAT週末宣布從拉喬利納（Andry Rajoelina）手中奪下政權後，首都安塔那那利佛（Antananarivo）街頭湧現歡呼的人潮。

馬國總統府痛批這是一場「未遂政變」，堅稱據信已潛逃出國的拉喬利納正在一處「安全地點」躲避，而他「仍可完全行使總統職權」。

這波抗議主要是由年輕示威者發起，最初聚焦於這個貧困國家長期停電和缺水問題，隨後演變成針對總統與執政精英階層的反政府運動。51歲的拉喬利納拒絕下台。

CAPSAT指揮官蘭德里亞尼里納上校（Col MichaelRandrianirina）在總統府外宣讀聲明，宣布暫停施行憲法。

他說，一個由陸軍、憲兵和國家警察組成的委員會將暫代總統職務，幾天後將成立文人政府。

蘭德里亞尼里納向法新社證實：「我們已經接管政權。」

CAPSAT軍官乘坐裝甲悍馬車與皮卡車巡經首都返回基地，數以百計士兵列隊迎接。街邊群眾揮手歡呼，還有人駕車跟隨車隊，鳴按喇叭慶祝這場「勝利」。

在市政廳外歡慶的41歲民眾拉科托曼加（BaovolaZanarison Rakotomanga）說：「我們太高興了！我們苦了這麼久…希望現在能團結一致、向前邁進。」

在軍隊宣布接管政權前不久，馬達加斯加國會以130票贊成、超過國會163席的2/3門檻，通過總統彈劾案。拉喬利納一度發布法令，試圖解散國會來阻止投票。

馬國總統府聲稱這場投票「完全沒有法律依據」，不過憲法法院隨後確認了彈劾的合法性，並承認蘭德里亞尼里納為臨時領導人。

有報導指出，拉喬利納已在法國協助下離境。拉喬利納昨晚在全國談話中表示，自己身處「一個安全地點，以保護性命」。

他並未透露自己所在位置，但有消息說他可能前往杜拜。

拉喬利納明確表示自己不會下台，還說他正在「尋找解決政治危機的辦法」，不會讓這個貧困國家「自我毀滅」。

投票 總統府

延伸閱讀

影／不是蔡其昌…賴總統欽點她參戰2026選台中市長？何欣純回應了

影／代替總統贈匾 蕭美琴：台灣有全世界獨一無二韌性和良善力量

麥克風未關對話全錄下！印尼總統請川普牽線見次子艾瑞克

館長直播嗆斬首總統 預計10/15下午赴刑事局到案應詢

相關新聞

美軍恐介入以哈？川普警告哈瑪斯若不繳械 美國將「暴力出手」

以色列及哈瑪斯人質囚犯交換行動13日告一段落，國際關注雙方推進第2階段談判，但主要癥結浮上檯面，也就是哈瑪斯解除武裝的問...

美司法部起訴柬埔寨跨國詐騙組織 台灣9公司遭制裁

美國司法部14日公布紐約聯邦法院以涉嫌電匯詐欺、洗錢，以及強迫勞動從事「殺豬盤」詐騙等罪名起訴「太子集團控股」（Prin...

ChatGPT將開放成年用戶創作情色內容「把成年人當成年人看待」

OpenAI 14日宣布，計畫放寬ChatGPT聊天機器人的限制，包括允許經過驗證的成年用戶創作生成情色內容，作為「把成...

華府停擺經濟學 餐飲業政治放一邊攜手「打折運動」

美國政府停擺讓75萬名聯邦員工放無薪假，但華府的餐飲業者沒有放棄。他們端出5美元紅酒、7美元酪梨吐司、甚至「停薪特調」雞尾酒，以優惠和幽默撐過難關。這場突如其來的政治休克，反而讓首都市民在折扣與互助中，展現出另類的韌性與溫度。※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

哈瑪斯如果不繳械 川普：美國會讓他們繳械

以色列和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯日前達成第一階段和平計畫，哈瑪斯也依約釋放20名尚存活的人質，美國總統川普14日指出，哈瑪...

美軍再打擊毒品恐怖分子 擊沉一艘販毒船

美國總統川普14日表示，國防部長赫塞斯上午下令攻擊一艘附屬於「指定恐怖組織」的船隻；川普也公布攻擊行動的影片；川普指出，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。