馬達加斯加國會投票彈劾總統 精銳部隊接管政權

（中央社馬達加斯加安塔那那利佛14日綜合外電報導）歷經數週大規模反政府示威後，馬達加斯加精銳軍事部隊CAPSAT今天表示，在國會投票彈劾總統拉喬利納後，CAPSAT已接管這個印度洋國家的政權。

倒戈加入示威者行列的CAPSAT週末宣布從拉喬利納（Andry Rajoelina）手中奪下政權後，首都安塔那那利佛（Antananarivo）街頭湧現歡呼的人潮。

馬國總統府痛批這是一場「未遂政變」，堅稱據信已潛逃出國的拉喬利納正在一處「安全地點」躲避，而他「仍可完全行使總統職權」。

這波抗議主要是由年輕示威者發起，最初聚焦於這個貧困國家長期停電和缺水問題，隨後演變成針對總統與執政精英階層的反政府運動。51歲的拉喬利納拒絕下台。

CAPSAT指揮官蘭德里亞尼里納上校（Col MichaelRandrianirina）在總統府外宣讀聲明，宣布暫停施行憲法。

他說，一個由陸軍、憲兵和國家警察組成的委員會將暫代總統職務，幾天後將成立文人政府。

蘭德里亞尼里納向法新社證實：「我們已經接管政權。」

CAPSAT軍官乘坐裝甲悍馬車與皮卡車巡經首都返回基地，數以百計士兵列隊迎接。街邊群眾揮手歡呼，還有人駕車跟隨車隊，鳴按喇叭慶祝這場「勝利」。

在市政廳外歡慶的41歲民眾拉科托曼加（BaovolaZanarison Rakotomanga）說：「我們太高興了！我們苦了這麼久…希望現在能團結一致、向前邁進。」

在軍隊宣布接管政權前不久，馬達加斯加國會以130票贊成、超過國會163席的2/3門檻，通過總統彈劾案。拉喬利納一度發布法令，試圖解散國會來阻止投票。

馬國總統府聲稱這場投票「完全沒有法律依據」，不過憲法法院隨後確認了彈劾的合法性，並承認蘭德里亞尼里納為臨時領導人。

有報導指出，拉喬利納已在法國協助下離境。拉喬利納昨晚在全國談話中表示，自己身處「一個安全地點，以保護性命」。

他並未透露自己所在位置，但有消息說他可能前往杜拜。

拉喬利納明確表示自己不會下台，還說他正在「尋找解決政治危機的辦法」，不會讓這個貧困國家「自我毀滅」。