ChatGPT將開放成年用戶創作情色內容「把成年人當成年人看待」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
OpenAI 14日宣布，計畫放寬ChatGPT聊天機器人的限制，包括允許經過驗證的成年人創作生成情色內容。資料照片。路透
OpenAI 14日宣布，計畫放寬ChatGPT聊天機器人的限制，包括允許經過驗證的成年用戶創作生成情色內容，作為「把成年用戶當成年人看待」原則的一部分。

法新社報導，OpenAI執行長奧特曼在「X」發文表示，為因應使用者心理健康問題，ChatGPT設置了嚴格的安全防護措施，這讓那些沒有心理問題的健康用戶，覺得ChatGPT不那麼實用或用起來不那麼愉快。

奧特曼寫道，現在OpenAI已經能夠緩解嚴重的心理健康問題並擁有新工具，將能夠在大多數情況下安全地放寬限制，並計畫在幾周後推出新版ChatGPT，讓用戶擁有更符合4o特色的個性，包括更人性化的回應、使用大量表情符號，或模擬朋友般的互動選項。

他在貼文最後宣布，隨著12月更全面推行年齡限制，並作為「像成年人一樣對待成年用戶」原則的一部分，他們將允許更多內容，例如針對經過驗證的成年人的色情內容。

OpenAI尚未立即透露其年齡驗證方式或針對成人內容的額外安全措施細節，但已在9月推出專為18歲以下用戶設計的 ChatGPT體驗，會自動將用戶導向適齡內容，屏蔽圖像及性相關內容，還表示正在開發基於行為的年齡預測技術，可根據用戶與ChatGPT的互動來估算其是否超過或未滿18歲。

