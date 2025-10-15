法總理重大讓步 提議暫停退休改革爭取左派支持

法國總理勒克努今天宣布將向國會提議暫停退休制度改革。這是總統馬克宏任內備受爭議的重要改革措施之一，如今提議暫停，被視為政府向社會黨及工會做出重大讓步。

勒克努（Sebastien Lecornu）下午於國民議會（Assemblée Nationale）發表政策演說時宣布，他將提議暫停退休制度改革，直到2027年總統大選。

他說，社會改革雖有必要，也只能在獲得理解及公平的情況下才能推行，因此將向國會提議暫停退休制度改革措施，直到下次總統大選。

法國政府2023年推動這項改革過程中，遇到政治對抗和大眾反對，最後動用憲法49條第3款（49.3）的強硬手段，即不經國會表決，逕自通過法案，引發更激烈爭議。

這項改革最受矚目也最多人批評的措施之一，是將退休年齡逐步從62歲調高到64歲。一旦完全落實，1968年起出生的人要等到64歲才能領取退休金。

根據勒克努的說法，暫停改革措施，意味著退休年齡將暫時凍結在目前的62歲9個月。

勒克努上月9日臨危受命擔任總理，首要任務是爭取各政黨在預算案上達成共識，但就任僅27天即向馬克宏（Emmanuel Macron）請辭。然而，馬克宏本月10日再度任命勒克努為總理。

勒克努隨即組建新政府，總統府艾里賽宮（Elysée）12日公布內閣名單，極右翼「國民聯盟」（RN）和極左派「不屈法國」（LFI）不滿新政府「換湯不換藥」，繼而提出不信任案，將於16日在國民議會討論。

為避免新政府再次陷入危機，勒克努亟需其他在野黨支持。

左派社會黨（PS）的主要訴求之一就是立即暫停退休制度改革。勒克努宣布將提出暫停改革後，社會黨領袖弗和（Olivier Faure）要求旗下議員遵守黨內「幾乎一致」的決定，不要投下不信任票。

右派共和黨（LR）有數人被任命為勒克努新政府成員。雖然共和黨許多人支持退休制度改革，但領袖瓦奎茲（Laurent Wauquiez）表明，共和黨不打算加入推翻總理的陣營。

獲得留任的司法部長達馬南（Gerald Darmanin）在LCI電視台節目中坦言，暫停退休制度改革是「艱難做出的妥協」，但基於國家利益，要有一個穩定的政府及預算，不得不妥協。

昨天剛獲得諾貝爾經濟學獎的法籍學者阿吉翁（Philippe Aghion）稍早接受France Inter電台訪問時也表示，他支持暫停退休制度改革，此舉雖須付出一些代價，但有助維持經濟和政治穩定。

勒克努提醒，若國會同意暫停退休制度改革，國家財政負擔將大增，建議採節約措施來抵銷影響。

他還在演說中強調，政府將提出預算，交由國會審議修正，「不動用憲法49.3條，也沒有絕對多數，由國會做最終決定」。