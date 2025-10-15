美軍恐介入以哈？川普警告哈瑪斯若不繳械 美國將「暴力出手」

快訊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普14日在白宮。法新社
以色列及哈瑪斯人質囚犯交換行動13日告一段落，國際關注雙方推進第2階段談判，但主要癥結浮上檯面，也就是哈瑪斯解除武裝的問題。美國總統川普14日祭出警告，要求哈瑪斯自行繳械，否則美國將介入，「迅速且暴力」解除成員武裝。

哈瑪斯目前尚未公開同意或簽署任何明確規範如何解除武裝的文件。

川普14日在白宮接見阿根廷總統米雷伊時，談到外界不看好哈瑪斯主動繳械，川普稱已得到哈瑪斯口頭保證，並重申「他們說：『我們會解除武裝』」。對於美國若介入執行的方式，川普拒絕交代；至於時限，他僅稱會在「合理的時間內」完成。

川普進一步警告，若哈瑪斯拒絕解除武裝，「美國會出手，他們知道我沒在開玩笑」，隨後他又談及在華府部署國民兵，並暗示哈瑪斯目前仍未解除武裝，部分原因是需先「剷除幾個非常惡劣的幫派」。

哈瑪斯過去2年多次表示願意放棄對加薩的政治控制，但繳械一直是不可逾越的紅線。不過這次哈瑪斯已公開同意川普20點和平計畫，其中2項與解除武裝有關。

其中一項規定，凡「承諾和平共處並解除武裝」的哈瑪斯成員，在所有人質歸還後將獲得特赦；另一項則要求銷毀哈瑪斯所有軍事基礎設施，包括「地道與武器製造設施」。

同時計畫提到：「加薩的去軍事化過程將在第三方監督下進行，包括透過協議程序將武器永久廢棄，並由國際資金支持的回購與重返社會計畫協助推動，所有步驟均受獨立監督者驗證。」

哈瑪斯 川普 美國

