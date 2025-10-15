英美聯手打擊大規模網路詐騙 中國大陸犯罪首腦遭制裁

英、美聯手打擊跨國網路詐騙，今天針對以東南亞為基地的大規模詐騙中心發布制裁，總計有12個實體與個人入列，全數與集團犯罪首腦、出生於中國福建的陳志有關。

相關個人和實體的資產將遭凍結，包括位於倫敦的19件高單價不動產。美國政府指出，陳志掌握的組織犯罪網絡，規模在亞洲排得上前幾名。

英國政府預計今年稍晚發布新版打詐策略，明年將在倫敦舉辦「打擊非法金融高峰會」（CounteringIllicit Finance Summit）。

考量倫敦的國際金融重鎮地位，以及維京群島、開曼群島等英屬海外領地長期被用於隱匿金流，英國官方在打擊「髒錢」（dirty money，或稱「黑錢」）方面是否能扮演更積極角色，近年日益引發關注。

英國外交部表示，以東南亞為基地的詐騙網絡不僅詐取錢財，更透過人口販運，以威逼虐待等剝奪人權的手段，強迫來自不同國家地區的民眾從事詐騙。詐騙受害者也包含英國民眾。

根據英國政府資料庫，今天遭宣告制裁的犯罪集團首腦陳志1987年生，擁有萬那杜、柬埔寨和賽普勒斯國籍，持有Prince Global Group等公司，並在Uni MoreGroup等公司擔任董事。他被控在柬埔寨透過PrinceGlobal Group、Jin Bei Group等公司及平台從事詐騙和洗錢。

陳志及他的黨羽在英屬維京群島註冊成立公司，並投資倫敦不動產，包括一座於2019年以1200萬英鎊（近新台幣5億元）購入的豪宅、於2020年以9500萬英鎊購入的一整棟倫敦金融城辦公大樓，以及位於倫敦精華地段的17處公寓。

除了倫敦不動產，與陳志有關的Prince GlobalGroup、Jin Bei Group等公司也在柬埔寨等地投資經營賭場、飯店。

Prince Global Group和Jin Bei Group今天遭英國政府列入制裁。同樣遭制裁的另有Golden Fortune ResortsWorld Company。

儘管Golden Fortune Resorts World Company公司名稱有「渡假世界」幾個字，實際上是位於金邊郊區的詐騙園區，由Prince Global Group旗下子公司，包括UniMore Group打造，並偽裝成兼具「科學與科技園區」功能。Uni More Group今天也遭制裁。

與Prince Global Group和Jin Bei Group有關的加密貨幣平台Byex Exchange也同列制裁名單。制裁名單另可見柬埔寨不動產公司Cambodian Heng Xin Real Estate，它被控涉入詐騙中心的發展營運。

除了陳志，今天遭英國政府制裁的個人另有柬埔寨籍的Chhay Guy、Dara Ing和一名朱姓男子；中國籍的雷波，以及生於中國，持有香港、柬埔寨和賽普勒斯護照的邱姓男子。

據英國官方估計，至今年3月止的前12個月期間，僅是在英格蘭和威爾斯地區，就有約344萬名成年人遭詐騙。

美國政府今天也就陳志相關個人和實體發布制裁，並已扣押價值高達150億美元的虛擬貨幣比特幣（bitcoin），是陳志及同夥的不法營利所得和洗錢工具。

值得一提的是，美國司法部的新聞稿指出，陳志及黨羽運用他們在「數個國家的政治影響力」掩護犯罪活動，並賄賂官員。陳志大約在2015年開始發展跨境詐騙、洗錢等犯罪活動，如今觸角已廣及超過30個國家。