快訊

北車大廳爆性侵「10分鐘無人理」！觀光客目擊報警 竟是通緝犯

私幼突圍／公私托育補助差5千 「補助隨孩子走」呼聲起

鮑爾變得更鴿了！不僅不排斥本月再降息 還預告結束縮表

德外長批中俄破壞國際秩序 在台海行動威脅印太安全

中央社／ 柏林14日專電

德國外交部長瓦德福警告，中國與俄羅斯正試圖改寫以國際法為基礎的國際秩序，點名中國在台灣海峽與日本周邊的軍事行動，對印太安全構成威脅，並批評北京支持俄羅斯侵略烏克蘭，削弱全球規則體系。

瓦德福（Johann Wadephul）今天下午出席柏林「日德中心」（JDZB）40週年紀念活動，與日經新聞（Nikkei）歐洲區特派編輯赤川省吾（ShogoAkagawa）對談，圍繞德日關係、印太安全與經濟戰略等議題討論。

瓦德福表示，中國近年在日本周邊海域軍事活動日益擴張，並在台灣海峽展現強勢態度，這些舉動不僅危及印太安全，也削弱全球以規則為本的國際秩序。

他指出，中國與俄羅斯正聯手挑戰國際法，試圖以自身利益為中心重新定義國際規範。他批評，中國在全球散播一種敘事，宣稱自己捍衛多邊主義與國際合作；但實際上縱容北韓規避聯合國制裁、無視南海海洋法，並以支持俄羅斯的侵略行動掩飾自身的霸權野心。

「俄羅斯正在測試北約的決心，並直接威脅歐洲安全。」瓦德福指出，俄方多次侵犯歐盟與北約領空，偵察德國關鍵基礎設施，並試圖以假訊息與輿論操作毒化民主與公共討論空間。俄羅斯不僅破壞歐洲和平，也連帶影響印太安全。

他舉例，北韓向俄羅斯提供兵力與武器，而中國則提供政治與經濟支援，使俄羅斯得以持續發動戰爭，「這些跨區域的聯繫顯示，歐洲與亞洲的安全密不可分」。

在柏林「日德中心」成立40週年之際，瓦德福呼籲，德國與日本作為民主國家，應在維護國際規則秩序上發揮更積極角色。他指出，兩國分據中俄勢力範圍東、西兩側，必須深化合作以應對中俄帶來的地緣政治挑戰。

「日德中心」創立於1985年，由日本與德國政府共同設立，旨在促進兩國之間的政治、經濟、文化與學術交流，推動公共政策與社會議題對話。中心位於柏林達勒姆區（Dahlem），長年舉辦論壇、學術研討與青少年交流計畫，為德日雙邊關係重要橋梁。

俄羅斯 日本 印太

延伸閱讀

科妍醫美產品進軍俄國

德國禁售Tesla Cybertruck！美軍也不例外

賴清德雙十講話 陸國台辦：破壞台海和平穩定

中俄高層將現身！北韓建黨80周年閱兵 學者：三方聯盟具象化

相關新聞

美軍恐介入以哈？川普警告哈瑪斯若不繳械 美國將「暴力出手」

以色列及哈瑪斯人質囚犯交換行動13日告一段落，國際關注雙方推進第2階段談判，但主要癥結浮上檯面，也就是哈瑪斯解除武裝的問...

美司法部起訴柬埔寨跨國詐騙組織 台灣9公司遭制裁

美國司法部14日公布紐約聯邦法院以涉嫌電匯詐欺、洗錢，以及強迫勞動從事「殺豬盤」詐騙等罪名起訴「太子集團控股」（Prin...

ChatGPT將開放成年用戶創作情色內容「把成年人當成年人看待」

OpenAI 14日宣布，計畫放寬ChatGPT聊天機器人的限制，包括允許經過驗證的成年用戶創作生成情色內容，作為「把成...

華府停擺經濟學 餐飲業政治放一邊攜手「打折運動」

美國政府停擺讓75萬名聯邦員工放無薪假，但華府的餐飲業者沒有放棄。他們端出5美元紅酒、7美元酪梨吐司、甚至「停薪特調」雞尾酒，以優惠和幽默撐過難關。這場突如其來的政治休克，反而讓首都市民在折扣與互助中，展現出另類的韌性與溫度。※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

哈瑪斯如果不繳械 川普：美國會讓他們繳械

以色列和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯日前達成第一階段和平計畫，哈瑪斯也依約釋放20名尚存活的人質，美國總統川普14日指出，哈瑪...

美軍再打擊毒品恐怖分子 擊沉一艘販毒船

美國總統川普14日表示，國防部長赫塞斯上午下令攻擊一艘附屬於「指定恐怖組織」的船隻；川普也公布攻擊行動的影片；川普指出，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。