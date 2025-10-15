德外長批中俄破壞國際秩序 在台海行動威脅印太安全

德國外交部長瓦德福警告，中國與俄羅斯正試圖改寫以國際法為基礎的國際秩序，點名中國在台灣海峽與日本周邊的軍事行動，對印太安全構成威脅，並批評北京支持俄羅斯侵略烏克蘭，削弱全球規則體系。

瓦德福（Johann Wadephul）今天下午出席柏林「日德中心」（JDZB）40週年紀念活動，與日經新聞（Nikkei）歐洲區特派編輯赤川省吾（ShogoAkagawa）對談，圍繞德日關係、印太安全與經濟戰略等議題討論。

瓦德福表示，中國近年在日本周邊海域軍事活動日益擴張，並在台灣海峽展現強勢態度，這些舉動不僅危及印太安全，也削弱全球以規則為本的國際秩序。

他指出，中國與俄羅斯正聯手挑戰國際法，試圖以自身利益為中心重新定義國際規範。他批評，中國在全球散播一種敘事，宣稱自己捍衛多邊主義與國際合作；但實際上縱容北韓規避聯合國制裁、無視南海海洋法，並以支持俄羅斯的侵略行動掩飾自身的霸權野心。

「俄羅斯正在測試北約的決心，並直接威脅歐洲安全。」瓦德福指出，俄方多次侵犯歐盟與北約領空，偵察德國關鍵基礎設施，並試圖以假訊息與輿論操作毒化民主與公共討論空間。俄羅斯不僅破壞歐洲和平，也連帶影響印太安全。

他舉例，北韓向俄羅斯提供兵力與武器，而中國則提供政治與經濟支援，使俄羅斯得以持續發動戰爭，「這些跨區域的聯繫顯示，歐洲與亞洲的安全密不可分」。

在柏林「日德中心」成立40週年之際，瓦德福呼籲，德國與日本作為民主國家，應在維護國際規則秩序上發揮更積極角色。他指出，兩國分據中俄勢力範圍東、西兩側，必須深化合作以應對中俄帶來的地緣政治挑戰。

「日德中心」創立於1985年，由日本與德國政府共同設立，旨在促進兩國之間的政治、經濟、文化與學術交流，推動公共政策與社會議題對話。中心位於柏林達勒姆區（Dahlem），長年舉辦論壇、學術研討與青少年交流計畫，為德日雙邊關係重要橋梁。