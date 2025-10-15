快訊

美司法部起訴柬埔寨跨國詐騙組織 台灣9公司遭制裁

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國司法部14日公布紐約聯邦法院以涉嫌電匯詐欺、洗錢，以及強迫勞動從事「殺豬盤」詐騙等罪名起訴「太子集團控股」（Prince Group）的創辦人陳志；美國司法部也申請沒收127271枚、價值約150億美元的比特幣。路透
美國司法部14日公布紐約聯邦法院以涉嫌電匯詐欺、洗錢，以及強迫勞動從事「殺豬盤」詐騙等罪名起訴「太子集團控股」（Prince Group）的創辦人陳志；美國司法部也申請沒收127271枚、價值約150億美元的比特幣。

美國財政部指控總部在柬埔寨的太子集團為跨國犯罪組織（TCO），並向這個組織中的146個目標實施制裁；制裁名單包括3名台灣人，和9家在台登記的公司。

司法部14日發出新聞稿指出，位於紐約的聯邦法院起訴擁有英國和柬埔寨國籍的37歲陳志；陳志乃太子集團的創辦人和董事長，該集團為總部位於柬埔寨的跨國綜合企業。

根據報導，陳志是出生於福建的中國商人，於2011年才投入柬埔寨的房地產市場，並於2015年成立太子集團，迅速擴張成為柬埔寨最大規模的企業之一。

司法部指控太子集團從事電匯詐騙、洗錢，並以強迫勞動的方式經營柬埔寨的詐騙園區；許多人被強迫在園區工作，從事名為「殺豬盤」的電子貨幣投資詐騙，從美國和全世界的受害者身上騙取高達數十億美元；而被告目前仍逍遙法外。

美國紐約東區檢察官辦公室和司法部國家安全部門於14日申請沒收被告的127271枚比特幣，估計價值約150億美元；司法部指出，該資金乃被告透過詐騙和洗錢等方式取得，先前存在未託管的電子貨幣錢包中，由被告擁有私人鑰匙。

司法部表示，該資金目前由美國政府保管；這是司法部史上最大規模的查扣行為。

財政部14日也發出新聞稿指出，財政部資產辦公室（OFAC）和金融犯罪執法局（FinCEN）與英國外交及國協事務部（FCDO）密切合作，針對詐騙和洗錢犯罪組織採取對應的行動；財政部資產辦公室已向「太子集團跨國犯罪組織」（Prince Group TCO）的146個相關目標實施制裁。

財政部新聞稿指出，美國線上詐騙逐年穩定增加，金額已累積高達166億美元；美國政府估計美國民眾2024年因為東南亞的詐騙行動至少損失10億美元，比起2023年成長66%，其中太子集團跨國犯罪組織有顯著占比。

根據財政部公布的制裁名單中，有3人為台灣人，皆為女性，還有9家在台登記的公司，包括聯凡、聯凡貳、睿督、博居、博居貳、澄碩、邁羽、鳴灣等有限公司，以及台灣太子不動產（Taiwan Real Estate Investment）。

據查，相關企業的法人代表都是新加坡商，負責人皆為一名林姓人士，所有辦公室都位於台北市大安區的「和平大苑」。

