川普稱美再度打擊疑似委內瑞拉運毒船 擊斃6人

中央社／ 華盛頓14日綜合外電報導

美國總統川普（Donald Trump）今天表示，美國再度對涉嫌從委內瑞拉載運毒品駛往美國的船隻發動攻擊，擊斃了6名「毒品恐怖分子」。

法新社報導，截至目前，包括這起最新行動在內，這類攻擊已造成至少27人死亡，川普政府表示，這些行動有其必要性，目的在防止走私毒品流入美國。

不過，許多專家質疑，在未經攔截或盤問的情況下，在外國或國際水域對嫌疑人動用致命武力是否合法。

川普指出，最新一次打擊發生在國際水域，並補充說「這艘船隻正在運送毒品，與非法毒品恐怖網絡有關，並且沿著已知由指定恐怖組織（designated terroristorganization, DTO）使用的路線航行」。

自9月2日首度發動攻擊以來，美國也已在委內瑞拉外海的加勒比海部署軍艦，並動用飛機摧毀多艘快艇。

這些舉動導致美國與委內瑞拉總統馬杜洛（NicolasMaduro）之間的緊張情勢升高，馬杜洛宣布舉行軍事演習，讓全國進入戒備狀態，並表示美國部署海軍是為了將他趕下台。

川普表示，他的反毒政策已見成效，軍事行動可能擴展到陸上路線。

美國公布了部分打擊行動的影片，畫面顯示數艘快艇在遭擊中時，瞬間被濃煙與火焰吞沒。

美國 毒品 川普

相關新聞

哈瑪斯重掌加薩 街頭處決異己

以色列和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯上周停火後，哈瑪斯似乎獲得美方默許暫時負責加薩治安，十四日進一步強化對加薩的掌控。哈瑪斯武...

以色列人質重見天日 「電視上看見家人讓我撐過來」

以色列時報報導，被哈瑪斯組織俘虜兩年終於獲釋的以色列人質，陸續講述在加薩被關押經歷。有一名男子二○二三年十月七日跟女友一...

哈瑪斯如果不繳械 川普：美國會讓他們繳械

以色列和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯日前達成第一階段和平計畫，哈瑪斯也依約釋放20名尚存活的人質，美國總統川普14日指出，哈瑪...

美軍再打擊毒品恐怖分子 擊沉一艘販毒船

美國總統川普14日表示，國防部長赫塞斯上午下令攻擊一艘附屬於「指定恐怖組織」的船隻；川普也公布攻擊行動的影片；川普指出，...

川普擬見證泰柬簽停火協議

馬來西亞外交部長哈山14日表示，美國總統川普預定26日造訪馬來西亞，並將與大馬共同見證泰國和柬埔寨簽訂停火協議。

石破茂內閣將總辭 日首相改選擬在21日

日本執政黨自民黨與最大在野黨立憲民主黨十四日舉行參議院國會對策委員會會談。自民黨提議臨時國會廿一日召開，在野黨表示接受，...

