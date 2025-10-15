哈瑪斯如果不繳械 川普：美國會讓他們繳械

以色列和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯日前達成第一階段和平計畫，哈瑪斯也依約釋放20名尚存活的人質，美國總統川普14日指出，哈瑪斯接下來要繳械、去除武裝，如果他們不這樣做，美國會讓他們繳械。

川普上周預告哈瑪斯將於本周開始釋放人質，據以色列時報（The Times of Israel）報導，哈瑪斯13日釋放48名人質中依然存活的20人，以色列也釋放1968名遭拘留或囚禁的巴勒斯坦人，其中包括250名高安全級別的囚犯，許多被判處無期徒刑。

依照川普的20點和平計畫，哈瑪斯也必須送回人質遺體，不過川普表示，哈瑪斯告知他們掌握24到26具人質遺體，其數字並不正確；川普指出，實際上數字更小，不過川普表示，他希望能夠取回人質遺體。

川普14日也在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，20名人質都已經獲得釋放，放下心中一塊大石，但任務還沒有完成；川普表示，人質遺體尚未歸還，和平計畫的第二階段已經開始。

另外，川普受訪時也說，哈瑪斯承諾會繳械；川普說，如果哈瑪斯不這樣做，「我們會讓他們繳械」；川普也表示，哈瑪斯知道川普不是在玩遊戲。

川普並未說明具體會怎麼做，但他指出，會在很快的時間讓他們屈服，有可能是非常暴力的方式。

根據川普的計畫，以哈休戰後，雙方會在第一階段放人質，之後繳械並同意和平共存的哈瑪斯成員將會獲得赦免；任何想要離開的成員也會被給予安全管道離境。