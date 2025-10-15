快訊

高關稅衝擊開始有感 IMF：全球經濟成長放緩

聽新聞
0:00 / 0:00

哈瑪斯如果不繳械 川普：美國會讓他們繳械

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
哈瑪斯13日釋放所有20名以色列人質。圖為民眾揮舞以色列國旗並噴灑泡沫歡慶。美聯社
哈瑪斯13日釋放所有20名以色列人質。圖為民眾揮舞以色列國旗並噴灑泡沫歡慶。美聯社

以色列和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯日前達成第一階段和平計畫，哈瑪斯也依約釋放20名尚存活的人質，美國總統川普14日指出，哈瑪斯接下來要繳械、去除武裝，如果他們不這樣做，美國會讓他們繳械。

川普上周預告哈瑪斯將於本周開始釋放人質，據以色列時報（The Times of Israel）報導，哈瑪斯13日釋放48名人質中依然存活的20人，以色列也釋放1968名遭拘留或囚禁的巴勒斯坦人，其中包括250名高安全級別的囚犯，許多被判處無期徒刑。

依照川普的20點和平計畫，哈瑪斯也必須送回人質遺體，不過川普表示，哈瑪斯告知他們掌握24到26具人質遺體，其數字並不正確；川普指出，實際上數字更小，不過川普表示，他希望能夠取回人質遺體。

川普14日也在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，20名人質都已經獲得釋放，放下心中一塊大石，但任務還沒有完成；川普表示，人質遺體尚未歸還，和平計畫的第二階段已經開始。

另外，川普受訪時也說，哈瑪斯承諾會繳械；川普說，如果哈瑪斯不這樣做，「我們會讓他們繳械」；川普也表示，哈瑪斯知道川普不是在玩遊戲。

川普並未說明具體會怎麼做，但他指出，會在很快的時間讓他們屈服，有可能是非常暴力的方式。

根據川普的計畫，以哈休戰後，雙方會在第一階段放人質，之後繳械並同意和平共存的哈瑪斯成員將會獲得赦免；任何想要離開的成員也會被給予安全管道離境。

川普 哈瑪斯 人質

延伸閱讀

阿根廷總統米雷伊尋求支持 川普稱讚為偉大領袖

以色列人質重見天日 「電視上看見家人讓我撐過來」

川普帶頭簽加薩和平宣言 以哈領袖缺席

川普因加薩協議再登時代雜誌封面 「1原因」批照片史上最糟

相關新聞

哈瑪斯重掌加薩 街頭處決異己

以色列和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯上周停火後，哈瑪斯似乎獲得美方默許暫時負責加薩治安，十四日進一步強化對加薩的掌控。哈瑪斯武...

以色列人質重見天日 「電視上看見家人讓我撐過來」

以色列時報報導，被哈瑪斯組織俘虜兩年終於獲釋的以色列人質，陸續講述在加薩被關押經歷。有一名男子二○二三年十月七日跟女友一...

哈瑪斯如果不繳械 川普：美國會讓他們繳械

以色列和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯日前達成第一階段和平計畫，哈瑪斯也依約釋放20名尚存活的人質，美國總統川普14日指出，哈瑪...

美軍再打擊毒品恐怖分子 擊沉一艘販毒船

美國總統川普14日表示，國防部長赫塞斯上午下令攻擊一艘附屬於「指定恐怖組織」的船隻；川普也公布攻擊行動的影片；川普指出，...

川普擬見證泰柬簽停火協議

馬來西亞外交部長哈山14日表示，美國總統川普預定26日造訪馬來西亞，並將與大馬共同見證泰國和柬埔寨簽訂停火協議。

石破茂內閣將總辭 日首相改選擬在21日

日本執政黨自民黨與最大在野黨立憲民主黨十四日舉行參議院國會對策委員會會談。自民黨提議臨時國會廿一日召開，在野黨表示接受，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。