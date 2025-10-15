美軍再打擊毒品恐怖分子 擊沉一艘販毒船

美國總統川普14日表示，國防部長赫塞斯上午下令攻擊一艘附屬於「指定恐怖組織」的船隻；川普也公布攻擊行動的影片；川普指出，該船隻在「美國南方司令部」（USSOUTHCOM）負責的區域中進行毒品販運活動。

川普14日在社群網路「真實社群」（Truth Social）公布美軍的打擊行動，指遭到攻擊的船隻靠近委內瑞拉沿海。川普表示，情報確認該船隻與非法的毒品恐怖分子有關，且在指定恐怖組織所知的航道上載運毒品。

川普說，美軍在國際水域上採取打擊行動，造成6名男性毒品恐怖分子死亡；川普說，沒有美軍人員在行動中傷亡。

川普日前才表示，美軍在委內瑞拉沿海擊沉另一艘涉嫌運載非法毒品的船隻，並指出，美國也將開始針對陸地上的販毒活動採取行動。