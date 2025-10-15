快訊

高關稅衝擊開始有感 IMF：全球經濟成長放緩

聽新聞
0:00 / 0:00

美軍再打擊毒品恐怖分子 擊沉一艘販毒船

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導

美國總統川普14日表示，國防部長赫塞斯上午下令攻擊一艘附屬於「指定恐怖組織」的船隻；川普也公布攻擊行動的影片；川普指出，該船隻在「美國南方司令部」（USSOUTHCOM）負責的區域中進行毒品販運活動。

川普14日在社群網路「真實社群」（Truth Social）公布美軍的打擊行動，指遭到攻擊的船隻靠近委內瑞拉沿海。川普表示，情報確認該船隻與非法的毒品恐怖分子有關，且在指定恐怖組織所知的航道上載運毒品。

川普說，美軍在國際水域上採取打擊行動，造成6名男性毒品恐怖分子死亡；川普說，沒有美軍人員在行動中傷亡。

川普日前才表示，美軍在委內瑞拉沿海擊沉另一艘涉嫌運載非法毒品的船隻，並指出，美國也將開始針對陸地上的販毒活動採取行動。

川普 毒品 美軍

延伸閱讀

川普政府教宗家鄉掃蕩移民 芝加哥天主教徒憂心

阿根廷總統米雷伊尋求支持 川普稱讚為偉大領袖

川普帶頭簽加薩和平宣言 以哈領袖缺席

史詩級娛樂畫面曝！川普1舉動讓施凱爾好尷尬 梅洛尼目睹全程偷笑

相關新聞

哈瑪斯重掌加薩 街頭處決異己

以色列和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯上周停火後，哈瑪斯似乎獲得美方默許暫時負責加薩治安，十四日進一步強化對加薩的掌控。哈瑪斯武...

以色列人質重見天日 「電視上看見家人讓我撐過來」

以色列時報報導，被哈瑪斯組織俘虜兩年終於獲釋的以色列人質，陸續講述在加薩被關押經歷。有一名男子二○二三年十月七日跟女友一...

哈瑪斯如果不繳械 川普：美國會讓他們繳械

以色列和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯日前達成第一階段和平計畫，哈瑪斯也依約釋放20名尚存活的人質，美國總統川普14日指出，哈瑪...

美軍再打擊毒品恐怖分子 擊沉一艘販毒船

美國總統川普14日表示，國防部長赫塞斯上午下令攻擊一艘附屬於「指定恐怖組織」的船隻；川普也公布攻擊行動的影片；川普指出，...

川普擬見證泰柬簽停火協議

馬來西亞外交部長哈山14日表示，美國總統川普預定26日造訪馬來西亞，並將與大馬共同見證泰國和柬埔寨簽訂停火協議。

石破茂內閣將總辭 日首相改選擬在21日

日本執政黨自民黨與最大在野黨立憲民主黨十四日舉行參議院國會對策委員會會談。自民黨提議臨時國會廿一日召開，在野黨表示接受，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。