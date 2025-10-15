聽新聞
0:00 / 0:00

高市組「團結內閣」 屬意小泉進次郎掌國防

聯合報／ 國際中心／綜合報導
日本前經濟安全保障擔當大臣高市早苗（中）當選自民黨新任總裁後，緊鑼密鼓展開人事布局。歐新社
日本前經濟安全保障擔當大臣高市早苗（中）當選自民黨新任總裁後，緊鑼密鼓展開人事布局。歐新社

日本自民黨總裁高市早苗已開始籌組內閣人事，日媒報導，她考慮延攬在總裁選舉中與她競爭三大對手全數入閣，包括官房長官林芳正擔任總務大臣，農林水產大臣小泉進次郎擔任防衛大臣，前幹事長茂木敏充擔任外務大臣。

日本經濟新聞等媒體報導，如果高市在臨時國會的首相指名選舉中當選首相，她將任命林芳正擔任總務大臣，這個安排符合林芳正本人「希望多走訪地方」的意願。

高市先前表示，希望讓和她一起參加總裁選舉的四名侯選人都能「擔任重要職務」，其中小林鷹之已出任自民黨政調會長，另有三人將入閣。

林芳正一九九五年首次在山口縣選區當選參議員，連任五屆後，二○二一年轉戰眾議院，目前連任二屆。他過去曾擔任外務大臣、文部科學大臣及農林水產大臣。在四日的總裁選舉第一輪投票中，林芳正獲得議員票第二、整體票數第三，在黨內仍具有相當份量。

另外，高市對小泉進次郎的安排是防衛大臣，茂木敏充則傾向擔任外務大臣。茂木曾在安倍晉三內閣、菅義偉內閣、岸田文雄內閣都擔任過外務大臣，經驗豐富。

高市傳出有意任命四十四歲的小泉進次郎為防衛大臣後，「小泉防衛大臣」一詞立刻登上日本網路熱搜關鍵字。小泉的選區位於神奈川縣橫須賀市，當地有美國海軍基地及日本海上自衛隊司令部，因此小泉向來對安保問題格外關注。

對於小泉可能出任防衛大臣，支持者表示，「讓他累積外交與國防經驗，從長遠來看是合理且必要的安排」、「考量自民黨目前的人才，這是務實選擇。讓小泉多了解防衛事務，對他的未來發展也有幫助」。但反對者則認為，「這是認真的嗎」、「應該還有更合適的人選吧」，反應兩極。

高市打算讓所有競爭對手都擔任要職，被視為想要展現「黨內團結」。

林芳正 小泉進次郎 茂木敏充 內閣 安倍晉三 高市早苗

延伸閱讀

樂極生悲？小泉進次郎敗選內幕曝光 投票前夜先辦「慶功宴」

小泉無緣自民黨總裁 小泉純一郎認為兒子太早參選

弟弟小泉進次郎落選！小泉孝太郎節目中笑談「鬆了一口氣」

日本自民黨總裁選出爐：高市早苗成為自民黨70年來第一位女性黨魁

相關新聞

以軍開火！稱「可疑分子」越界違反停火協議 加薩衛生單位：至少6死

路透14日報導，以色列軍方表示，當天有可疑分子接近位於加薩北部的以軍部隊，造成威脅，因此開火加以排除。加薩衛生單位說，至...

以色列確認4人質遺體身分！26歲音響技術員傷重不治 22歲學生丟回手榴彈救同伴

以色列軍方今天宣布，哈瑪斯昨天移交的4具人質遺體已確認身分，其中兩人分別為26歲以色列青年伊魯茲、22歲尼泊爾學生約希，...

石破茂內閣將總辭 日首相改選擬在下周二

日本執政黨自民黨與最大在野黨立憲民主黨十四日舉行參議院國會對策委員會會談。自民黨提議臨時國會廿一日召開，在野黨表示接受，...

哈瑪斯重掌加薩 街頭處決異己

以色列和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯上周停火後，哈瑪斯似乎獲得美方默許暫時負責加薩治安，十四日進一步強化對加薩的掌控。哈瑪斯武...

高市組「團結內閣」 屬意小泉進次郎掌國防

日本自民黨總裁高市早苗已開始籌組內閣人事，日媒報導，她考慮延攬在總裁選舉中與她競爭三大對手全數入閣，包括官房長官林芳正擔...

以色列人質重見天日 「電視上看見家人讓我撐過來」

以色列時報報導，被哈瑪斯組織俘虜兩年終於獲釋的以色列人質，陸續講述在加薩被關押經歷。有一名男子二○二三年十月七日跟女友一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。