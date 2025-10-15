高市組「團結內閣」 屬意小泉進次郎掌國防

日本自民黨總裁高市早苗已開始籌組內閣人事，日媒報導，她考慮延攬在總裁選舉中與她競爭三大對手全數入閣，包括官房長官林芳正擔任總務大臣，農林水產大臣小泉進次郎擔任防衛大臣，前幹事長茂木敏充擔任外務大臣。

日本經濟新聞等媒體報導，如果高市在臨時國會的首相指名選舉中當選首相，她將任命林芳正擔任總務大臣，這個安排符合林芳正本人「希望多走訪地方」的意願。

高市先前表示，希望讓和她一起參加總裁選舉的四名侯選人都能「擔任重要職務」，其中小林鷹之已出任自民黨政調會長，另有三人將入閣。

林芳正一九九五年首次在山口縣選區當選參議員，連任五屆後，二○二一年轉戰眾議院，目前連任二屆。他過去曾擔任外務大臣、文部科學大臣及農林水產大臣。在四日的總裁選舉第一輪投票中，林芳正獲得議員票第二、整體票數第三，在黨內仍具有相當份量。

另外，高市對小泉進次郎的安排是防衛大臣，茂木敏充則傾向擔任外務大臣。茂木曾在安倍晉三內閣、菅義偉內閣、岸田文雄內閣都擔任過外務大臣，經驗豐富。

高市傳出有意任命四十四歲的小泉進次郎為防衛大臣後，「小泉防衛大臣」一詞立刻登上日本網路熱搜關鍵字。小泉的選區位於神奈川縣橫須賀市，當地有美國海軍基地及日本海上自衛隊司令部，因此小泉向來對安保問題格外關注。

對於小泉可能出任防衛大臣，支持者表示，「讓他累積外交與國防經驗，從長遠來看是合理且必要的安排」、「考量自民黨目前的人才，這是務實選擇。讓小泉多了解防衛事務，對他的未來發展也有幫助」。但反對者則認為，「這是認真的嗎」、「應該還有更合適的人選吧」，反應兩極。

高市打算讓所有競爭對手都擔任要職，被視為想要展現「黨內團結」。