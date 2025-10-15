聽新聞
0:00 / 0:00

以色列人質重見天日 「電視上看見家人讓我撐過來」

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
波布霍特獲釋後透露，幾乎整段囚禁期間都被用鐵鏈鎖在地道裡。路透
波布霍特獲釋後透露，幾乎整段囚禁期間都被用鐵鏈鎖在地道裡。路透

以色列時報報導，被哈瑪斯組織俘虜兩年終於獲釋的以色列人質，陸續講述在加薩被關押經歷。有一名男子二○二三年十月七日跟女友一起被哈瑪斯分別押走，如今終於重逢。有人在結婚紀念日要求洗澡作為紀念，還有人被迫陪看守人打牌、替他們做飯。

卅二歲的奧爾（Avinatan Or）與廿八歲女友阿加瑪尼（Noa Argamani）在哈瑪斯突襲以色列當天被擄走，當時她在機車後座哭喊求救的畫面傳遍全球。以色列特種部隊二○二四年六月救出阿加瑪尼與另外三名人質，但奧爾被單獨囚禁超過七百天，與外界斷絕一切聯繫。直到本周重獲自由，他才與闊別兩年的阿加瑪尼重逢，兩人緊緊相擁親吻彼此。

另一名人質波布霍特（Elkana Bohbot）幾乎整段囚禁期間都被鐵鏈鎖在地道裡。他說早已分不清白天黑夜，只記得每次轟炸時，牆壁震動灰塵四起，他只能祈禱下一秒還能呼吸。但他仍堅持記得結婚紀念日，並要求看守人讓他洗澡當作紀念。一開始看守人拒絕，最後還是鬆開鐵鏈、讓他淋浴。他說，曾在哈瑪斯成員的電視中看見家人舉牌等待他回家，那一幕是他撐下去的唯一力量。

以色列士兵安格雷斯特（Matan Angrest）在被俘初期遭受酷刑，而且哈瑪斯不斷灌輸他們「以色列已放棄你們」、「正在準備下次突襲」，他透露曾多次在轟炸中被瓦礫掩埋又掙扎爬出來。他的母親描述，「最近四個月，他都被關在黑暗狹窄的地道，現在突然有人端來食物，他反而不知所措」。

人質米蘭（Omri Miran）在加薩被轉移廿三次，他的弟弟說：「他甚至幫看守人做飯，他們還誇他手藝好。」

還有人質家屬形容，哈瑪斯不僅施以肉體暴力，更長期進行心理折磨。武裝分子在拍攝宣傳影片時，以槍頂著人質頭部，逼他們微笑、說出指定台詞。

哈瑪斯 以色列 人質

延伸閱讀

以色列確認4人質遺體身分！26歲音響技術員傷重不治 22歲學生丟回手榴彈救同伴

哈釋放20人質／德雙胞胎兄弟 分開被囚2年終重逢

以哈互釋人質後 將展開第二階段談判

和平文件簽署以哈都缺席 加薩下一步怎麼走

相關新聞

以軍開火！稱「可疑分子」越界違反停火協議 加薩衛生單位：至少6死

路透14日報導，以色列軍方表示，當天有可疑分子接近位於加薩北部的以軍部隊，造成威脅，因此開火加以排除。加薩衛生單位說，至...

以色列確認4人質遺體身分！26歲音響技術員傷重不治 22歲學生丟回手榴彈救同伴

以色列軍方今天宣布，哈瑪斯昨天移交的4具人質遺體已確認身分，其中兩人分別為26歲以色列青年伊魯茲、22歲尼泊爾學生約希，...

石破茂內閣將總辭 日首相改選擬在下周二

日本執政黨自民黨與最大在野黨立憲民主黨十四日舉行參議院國會對策委員會會談。自民黨提議臨時國會廿一日召開，在野黨表示接受，...

哈瑪斯重掌加薩 街頭處決異己

以色列和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯上周停火後，哈瑪斯似乎獲得美方默許暫時負責加薩治安，十四日進一步強化對加薩的掌控。哈瑪斯武...

高市組「團結內閣」 屬意小泉進次郎掌國防

日本自民黨總裁高市早苗已開始籌組內閣人事，日媒報導，她考慮延攬在總裁選舉中與她競爭三大對手全數入閣，包括官房長官林芳正擔...

以色列人質重見天日 「電視上看見家人讓我撐過來」

以色列時報報導，被哈瑪斯組織俘虜兩年終於獲釋的以色列人質，陸續講述在加薩被關押經歷。有一名男子二○二三年十月七日跟女友一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。