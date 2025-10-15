以色列人質重見天日 「電視上看見家人讓我撐過來」

以色列時報報導，被哈瑪斯組織俘虜兩年終於獲釋的以色列人質，陸續講述在加薩被關押經歷。有一名男子二○二三年十月七日跟女友一起被哈瑪斯分別押走，如今終於重逢。有人在結婚紀念日要求洗澡作為紀念，還有人被迫陪看守人打牌、替他們做飯。

卅二歲的奧爾（Avinatan Or）與廿八歲女友阿加瑪尼（Noa Argamani）在哈瑪斯突襲以色列當天被擄走，當時她在機車後座哭喊求救的畫面傳遍全球。以色列特種部隊二○二四年六月救出阿加瑪尼與另外三名人質，但奧爾被單獨囚禁超過七百天，與外界斷絕一切聯繫。直到本周重獲自由，他才與闊別兩年的阿加瑪尼重逢，兩人緊緊相擁親吻彼此。

另一名人質波布霍特（Elkana Bohbot）幾乎整段囚禁期間都被鐵鏈鎖在地道裡。他說早已分不清白天黑夜，只記得每次轟炸時，牆壁震動灰塵四起，他只能祈禱下一秒還能呼吸。但他仍堅持記得結婚紀念日，並要求看守人讓他洗澡當作紀念。一開始看守人拒絕，最後還是鬆開鐵鏈、讓他淋浴。他說，曾在哈瑪斯成員的電視中看見家人舉牌等待他回家，那一幕是他撐下去的唯一力量。

以色列士兵安格雷斯特（Matan Angrest）在被俘初期遭受酷刑，而且哈瑪斯不斷灌輸他們「以色列已放棄你們」、「正在準備下次突襲」，他透露曾多次在轟炸中被瓦礫掩埋又掙扎爬出來。他的母親描述，「最近四個月，他都被關在黑暗狹窄的地道，現在突然有人端來食物，他反而不知所措」。

人質米蘭（Omri Miran）在加薩被轉移廿三次，他的弟弟說：「他甚至幫看守人做飯，他們還誇他手藝好。」

還有人質家屬形容，哈瑪斯不僅施以肉體暴力，更長期進行心理折磨。武裝分子在拍攝宣傳影片時，以槍頂著人質頭部，逼他們微笑、說出指定台詞。