川普帶頭簽加薩和平宣言 以哈領袖缺席

聯合報／ 記者陳熙文、編譯盧思綸／綜合報導
川普總統13日訪問中東，並於埃及簽署加薩和平協議。美聯社
川普總統13日訪問中東，並於埃及簽署加薩和平協議。美聯社

美國總統川普十三日訪問以色列後，前往埃及度假勝地夏姆錫克鎮主持加薩和平峰會，逾廿位世界領袖到場，美國、土耳其、埃及和卡達簽署加薩和平宣言，但以色列總理內唐亞胡和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯領袖代表未出席。

出席的國家及國際和區域組織代表共卅一位，見證為結束以色列對加薩軍事行動而簽署的協議。川普與在場領袖會談時說，這天對全球是偉大一天，簽署前述宣言時也兩度重申該協議將持續有效。

哈瑪斯十三日已釋放廿名存活人質，川普說，接下來哈瑪斯將協同以色列搜尋尚未移交的人質遺體。川普並稱，很多資金將會湧入加薩協助重建，許多富強國家從上周起陸續和他接觸，表示願意投入必要資金來幫忙重建加薩。川普也說，未來可能擴大加薩戰後「和平理事會」的規模。

根據川普廿點和平計畫，加薩終戰後將由暫時性、非政治性委員會接管日常事務，由符合資格的巴人及國際專家組成，並由一個過渡性國際組織「和平理事會」監管，川普將領導該理事會。

埃及總統塞西在峰會演說表示，加薩戰爭應會是中東最後一場戰爭，感謝美國、土耳其和卡達等夥伴為達成協議付出的努力。他也說，希望協議能為以巴兩國解決方案開出一條康莊大道。

白宮公布的協議內容稱其為「川普和平協議」，承諾終結逾兩年來的加薩衝突，描繪以「希望、安全與共同繁榮」為願景的中東未來，同時提到「我們理解，持久和平必須讓巴勒斯坦人與以色列人都能繁榮發展，保障其基本人權、安全與尊嚴」，各方將「以外交方式解決爭端，開啟區域新篇章」。

白宮公布的協議內容缺乏細節，美國前中東特使麥格克指出仍需關注三個疑問。首先是哈瑪斯會怎麼做？上次達成人質協議期間，哈瑪斯趁機奪回加薩掌控權，破壞達成長久和平的機會窗口。這次哈瑪斯似乎故技重施，不過這次協議允許以軍與外國部隊進駐，哈瑪斯較受限。

其次是臨時的政治與安全架構是否正成形？這次協議另個關鍵是為加薩建立臨時的安全部隊與政治架構。接下來幾周的重點在於：各國是否準備好派兵支援臨時安全部隊，以及是否能成立臨時治理機構。第三，是否正研擬可行的加薩重建計畫？加薩重建將耗時十年以上，勢必仰賴美國主導行動。

川普 哈瑪斯 以色列 埃及 中東 卡達 土耳其

