哈瑪斯重掌加薩 街頭處決異己

聯合報／ 編譯盧思綸高詣軒／綜合報導
荷槍實彈的哈瑪斯安全部隊成員十二日在加薩中部一處難民營巡邏。法新社

以色列巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯上周停火後，哈瑪斯似乎獲得美方默許暫時負責加薩治安，十四日進一步強化對加薩的掌控。哈瑪斯武裝分子重返加薩街頭，公開處決親以色列民眾並殺害敵對勢力成員，為加薩未來的和平和治理投下變數。

路透十四日報導，哈瑪斯戰士公開處決遭指控與以軍合作者，凸顯該團體準備重掌加薩。十三日晚間流傳一段影片，其中幾名哈瑪斯戰士將七名男子拖到加薩市一處，強迫其在群眾圍成的圓圈下跪，接著從後方對其開槍。一名哈瑪斯消息人士證實該影片為真。

加薩居民說，哈瑪斯戰士十四日愈來愈引人注目，部署在救援物資運送必經的路線沿線。巴勒斯坦消息人士說，哈瑪斯戰士和其對手的衝突已造成數十人死亡。

哈瑪斯十三日移交最後的在世人質，該組織武裝支翼卡薩姆旅成員同時上街巡邏。路透取得畫面顯示，數十名武裝分子聚集在加薩南部一家醫院外，包括隸屬菁英部隊、曾負責押解與看守人質的「暗影單位」。一名安全官員說，哈瑪斯在停火期間已殺害卅二名當地幫派成員，另有六名哈瑪斯人員死亡。

巴勒斯坦分析家奧達認為，哈瑪斯的行動目的是嚇阻那些在戰爭期間與以色列合作、造成局勢不穩的團體，同時也意在展現其安全部門應在未來可能的巴勒斯坦政府占有一席之地，但以色列將拒絕這一主張。

另外，加薩衛生當局十四日指稱，以色列用無人機開火，殺害五名到加薩市東郊檢視房屋的民眾。哈瑪斯指控以色列違反停火，以軍則稱有幾名可疑人士跨越以軍初步撤軍線，違反停火協議，這些人無視退後的要求並接近以軍部隊。加薩民防單位向英國廣播公司說，以軍十四日在加薩市東部和南加薩至少殺死七人。

川普十三日被問及哈瑪斯在加薩擊殺異己、鞏固其維持治安地位時，表示哈瑪斯已被「臨時允許」一段時間內負責加薩治安，「他們確實想阻止問題」。此話被解讀為美國默許哈瑪斯的行動。

哈瑪斯強調，不會允許安全真空產生，將繼續維護公共安全與財產，並拒絕討論解除武裝問題，聲稱只有在建立巴勒斯坦國後才會繳械，還宣稱無意參與未來加薩的治理機構，但強調加薩的未來應由巴人自決。

路透說，哈瑪斯在加薩重新掌權及暴力事件的持續，凸顯要將川普停火計畫推向衝突長期解方的作為，正面臨艱鉅障礙。川普十三日在以色列國會宣稱「新中東」黎明到來，但其和平計畫中若干最困難部分尚未在談判解決。以色列總理內唐亞胡一直堅持，除非哈瑪斯繳械並停止控制加薩，戰爭不會結束。

