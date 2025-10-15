川普擬見證泰柬簽停火協議

馬來西亞外交部長哈山14日表示，美國總統川普預定26日造訪馬來西亞，並將與大馬共同見證泰國和柬埔寨簽訂停火協議。

哈山指出，大馬與美國將協助促成泰柬雙方停火，根據協議，兩國必須撤除邊界上所有地雷及重型火砲。

東南亞國家協會（ASEAN）領袖峰會將於本月26至28日，在吉隆坡舉行。哈山說，希望泰柬停火協議能在東協峰會期間完成簽署。

今年7月，泰國與柬埔寨在邊界上爆發激烈衝突，五天內至少有48人喪生，雙方數十萬民眾為此被迫暫時撤離家園，這是兩國十多年來最嚴重的武裝衝突。

加薩停火後，川普在以色列受到高度讚賞，以國民眾普遍認為加薩戰爭持續兩年後如今終於停火、骨肉得以團圓，川普功勞勝過總理內唐亞胡。但紐約時報分析，川普為加薩戰爭結束享受勝利之際，對於加薩接下來何去何從的問題卻避而不談。川普在發言裡僅簡單提到加薩，但沒有說明重建加薩需要什麼，也未說明巴勒斯坦人的前途將會如何。

報導指出，很少美國總統像川普一樣，在海外受到如此高度愛戴，特別是川普在國內的評價明顯趨於兩極。

同時，川普因為促成加薩和平協議，再次成為時代雜誌（TIME）封面人物，但他14日發文批評，時代雜誌可能選了「史上最糟」的照片，讓他的頭髮「消失」。最新一期封面採用由下往上的角度拍攝，顯示川普仰望上方，背後彷彿有陽光映照，標題寫著「他的勝利」。