石破茂內閣將總辭 日首相改選擬在下周二

日本執政黨自民黨與最大在野黨立憲民主黨十四日舉行參議院國會對策委員會會談。自民黨提議臨時國會廿一日召開，在野黨表示接受，預計十五日由政府正式提出召集臨時國會的日程方案。

日本富士新聞網報導，依照自民黨規劃的日程，石破茂內閣將於廿一日總辭，並在同日的參眾兩院全體會議舉行首相選舉。選舉在參眾兩院同時進行，若結果不同，以眾議院投票結果為準。如果第一輪投票無人過半，則由前兩名進行決選投票。

公明黨十日宣布結束與自民黨聯合執政後，自民黨在眾院僅剩一九六席，距離過半的二三三席仍有差距。如果在野黨成功結盟，有可能實現政權輪替。

首相指名選舉最可能出現兩種劇本。目前三大在野黨立憲民主黨、日本維新會、國民民主黨在眾院合計二一○席，高於自民黨單獨的一九六席，但在野三黨若沒有成功整合，公明黨又兩邊都不支持，投票結果仍由高市早苗出任首相。

另一種可能是立憲、維新、國民三黨成功共推首相候選人，由立憲代表野田佳彥或國民民主黨代表玉木雄一郎為首相。

野田佳彥認為必須把握數十年一度的政權交替良機。去年首相指名選舉，立憲曾打出「野田首相」旗號，呼籲在野黨團結，但最終敗給石破茂。這次立憲民主黨已表示願意推舉國民民主黨代表玉木雄一郎作為共同候選人。然而，玉木以「雙方在政策上仍有重大分歧」為由，對於聯合執政抱持審慎態度。

不過，三個在野黨仍積極展開談判。三黨幹事長十四日會談，維新黨和國民民主黨表示，三黨需要就基本政策達成一致，並決定在十五日舉行三黨領導人會議繼續討論。

立憲與國民兩黨政策立場明顯差異。在核能政策方面，國民民主黨有電力產業工會支持，主張新建核電廠；立憲民主黨主張有條件允許現有核電廠重啟，不接受新建，雙方在集體自衛權等安保、憲法議題也立場不同，阻礙合作。