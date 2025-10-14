快訊

德媒民調：54%支持德國恢復義務兵役制 60歲老一輩最堅定

德國之聲／ 德國之聲

德國之聲中文網）聯邦議院即將在周四（10月16日）對德國聯邦國防軍征兵制度進行討論。這項由兩家德媒（Stern和RTL）委托民調機構Forsa進行的調查顯示，54%的民眾支持針對聯邦國防軍實行義務兵役制，41%的民眾反對，5%的民眾未發表意見。

最大的支持來自基民盟/基社盟的選民。據悉，該黨74%的選民支持恢復義務兵役制。而58%的社民黨選民也認為此舉是正確之舉。

調查顯示，不同年齡段的選民意見分歧很大。最堅定的義務兵役制支持者是老一輩（60歲及以上），佔61%。而在18至29歲、最可能受到個人影響的人群中，63%的人都反對義務兵役制。

德國於2011年7月中斷了義務兵役制的執行，從純粹的法律角度來看，德國並未廢除義務兵役制，而是暫停了。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究

本文章由德國之聲授權提供】

德國

