澳將支付第2筆10億美元AUKUS款項 助美提升潛艦產能

澳洲國防工業部長康洛伊今天表示，澳洲很快將支付第2筆10億美元「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）協議款項，以助美國提升核潛艦造船廠產能。

根據AUKUS協議，澳洲於2023年承諾將在未來30年間斥資3680億澳元，向美國購買核動力潛艦，並和英國合作建造核動力潛艦，此為澳洲歷來最大手筆的單一國防計畫。

AUKUS協議是在2021年9月拜登政府時期宣布，川普政府正重新審查這項協議，但澳洲仍對這項協議的落實抱持信心。

澳洲承諾在第一階段投入30億美元，以助美國提升潛艦生產速度，之後美方將出售3艘維吉尼亞級（Virginia-class）核動力潛艦給澳洲，其中20億美元必須於2025年支付。

根據路透社，康洛伊（Pat Conroy）今天在華府告訴記者：「我們已經投入10億美元。計畫很快就會再提供10億美元。」

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）下週將前往華府進行官方訪問，並與美國總統川普舉行會談，預計AUKUS防務夥伴關係將成為會談焦點。