馬達加斯加總統宣布解散國民議會 加劇政治危機

中央社／ 安塔那那利佛14日綜合外電報導
馬達加斯加總統拉喬利納在不詳地點發表全國談話。 法新社
馬達加斯加總統拉喬利納今天宣布解散國民議會，欲先發制人阻止一項可能迫使他下台的表決。這個印度洋國家的政治危機不斷惡化，反對陣營因而主導這項表決。

法新社報導，總統府在臉書發布聲明指出：「本命令於廣播及／或電視播出時即刻生效。」

路透社報導，拉喬利納（Andry Rajoelina）解散國民議會（National Assembly）之舉升高與抗議群眾和軍方之間的僵局。青年帶頭的這波抗議潮日前迫使他離開國境。

上傳臉書的總統令內容指出，拉喬利納已諮詢國民議會和參議院領袖。不過，此舉是否具有法律效力目前不得而知。

拉喬利納昨天在不詳地點發表全國談話。雖已接連數週面臨Z世代示威要求下台，軍方也普遍倒戈，他仍拒絕辭職

反對派則持續推動國會連署，盼獲足夠支持，對拉喬利納啟動彈劾程序。

