馬達加斯加總統宣布解散國民議會 加劇政治危機
馬達加斯加總統拉喬利納今天宣布解散國民議會，欲先發制人阻止一項可能迫使他下台的表決。這個印度洋國家的政治危機不斷惡化，反對陣營因而主導這項表決。
法新社報導，總統府在臉書發布聲明指出：「本命令於廣播及／或電視播出時即刻生效。」
路透社報導，拉喬利納（Andry Rajoelina）解散國民議會（National Assembly）之舉升高與抗議群眾和軍方之間的僵局。青年帶頭的這波抗議潮日前迫使他離開國境。
上傳臉書的總統令內容指出，拉喬利納已諮詢國民議會和參議院領袖。不過，此舉是否具有法律效力目前不得而知。
拉喬利納昨天在不詳地點發表全國談話。雖已接連數週面臨Z世代示威要求下台，軍方也普遍倒戈，他仍拒絕辭職。
反對派則持續推動國會連署，盼獲足夠支持，對拉喬利納啟動彈劾程序。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言