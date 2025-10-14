韓軍方：北韓火星-20飛彈 可能獲俄羅斯技術支持

南韓合同參謀本部議長陳永承今天表示，北韓上週在閱兵式公開的新型洲際彈道飛彈（ICBM）「火星-20」很有可能獲得俄羅斯的技術支持。

陳永承今天出席國會國防委員會國政監查時，被問及火星-20開發是否可能獲得來自俄羅斯的技術協助時，回覆「充分有可能」。

北韓在10日晚間舉行的勞動黨成立80週年紀念閱兵儀式上動員大量人力及軍事裝備，其中也包括火星-20。陳永承表示，北韓在雨中進行閱兵式令人印象深刻，投入大量人力及裝備的做法，「可以感受到他們打算將作戰事項付諸實踐」。

對於閱兵式上公開的新型武器，陳永承說，在進行試驗評估前就公開武器，有可能是為了展現北韓擁有的武力，南韓當局將密切留意分析，力求不低估也不高估北韓實際軍武體系的能力。

陳永承也被問及對同樣在閱兵式上公開的高超音速飛彈火星-11Ma的應對能力。他表示，雖然攔截成功率可能有所下降，但南韓軍方仍具有足夠的攔截能力。

此外，就美國陸軍部長德里斯科（Dan Driscoll）表示駐韓美軍應對遏制北韓與中國都做出貢獻的發言，陳永承說，「這是美方的主張，（駐韓美軍）應該在大韓民國國家利益及韓美同盟之間緊密協助」，並強調他相信駐韓美軍往後也會繼續駐守在朝鮮半島。

陳永承也提到，本月中預計將舉行韓美「核諮商小組」（Nuclear Consultative Group, NCG）會議，這項會議旨在遏制北韓核威脅。