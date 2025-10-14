以軍開火！稱「可疑分子」越界違反停火協議 加薩衛生單位：至少6死

快訊

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
一名巴勒斯坦婦女14日在加薩市的帳篷邊清理環境。路透
路透14日報導，以色列軍方表示，當天有可疑分子接近位於加薩北部的以軍部隊，造成威脅，因此開火加以排除。加薩衛生單位說，至少6名巴勒斯坦人已遭以色列開火打死。

以軍指稱，前述可疑人士跨越美國斡旋的停火計畫設定的以軍初步撤軍界線，違反停火協議。加薩衛生單位則說，以軍14日在加薩的兩起個別事件中，共已殺害6名巴人。

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯13日才分兩批釋放最後20名存活人質，以色列則根據停火協議，將大量此前被以方關押的巴勒斯坦人送回，美國總統川普聲稱兩年來的以哈戰爭「結束」。

