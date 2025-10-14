快訊

史詩級娛樂畫面曝光！川普1舉動讓英相好尷尬 義總理目睹全程偷笑

為恭醫院證實！外科部主任劉達仁騎單車命喪西濱 同仁哀慟

大學生赴柬埔寨疑遭酷刑虐死震驚南韓 韓外交部：80人下落不明

中央社／ 首爾14日綜合外電報導
詐騙園區示意圖。圖／AI生成
詐騙園區示意圖。圖／AI生成

韓國外交部今天表示，80名可能成為假工作或詐騙中心受害者的韓國人，目前在柬埔寨下落不明，政府將派應變小組前往柬埔寨。

法新社報導，韓國外交部官員指出，從今年1月至8月期間，共有330名韓國人在入境柬埔寨後，被通報失聯或被非法拘禁。

外交部官員受訪時表示，截至8月為止，「約有80人的安危尚未獲得確認」。外交部還說，為避免數據重複統計，正與國內警方交叉比對。

韓國國會議員尹厚德在國會聽證會上說，2023年有關韓國人在柬埔寨遭綁架或非法拘禁的案件約21起，但去年暴增10倍來到221起。截至今年8月，案件數又增加到15倍，情勢令人憂心。

1名近日赴柬埔寨的韓國大學生，疑遭當地犯罪集團綁架並施以酷刑致死，震驚韓國社會。

韓國總統李在明今天在內閣會議表示，近期在柬埔寨發生的綁架案，對韓國人「造成嚴重傷害」。他說：「遭綁架的人並不少，許多民眾對在柬埔寨被拘禁的家人、朋友及鄰居深感不安。」

他還說：「政府應立即動用所有資源，確保國民安全」。總統府表示，將於明天派遣以外交部官員為首的跨部會應變小組前往柬埔寨。

柬埔寨 南韓 綁架 詐騙 失聯 大學生

延伸閱讀

韓美關稅協議 有新方案

南韓反中示威頻繁…李在明下令嚴厲打擊 「有損國家利益和形象」

李在明首公開道歉！曾是最大兒童出口國之一 承認跨國送養侵犯人權

李在明：明年國防預算增8.2% 聚焦無人機和機器人

相關新聞

以軍開火！稱「可疑分子」越界違反停火協議 加薩衛生單位：至少6死

路透14日報導，以色列軍方表示，當天有可疑分子接近位於加薩北部的以軍部隊，造成威脅，因此開火加以排除。加薩衛生單位說，至...

金正恩北韓邊境蓋「長城」！衛星影像曝光壯觀反戰車防線

近日衛星影像曝光北韓在4處地點，興建外觀類似中國大陸長城的「反戰車牆」，每道牆長約2.5公里，共計約10公里，牆體高4到...

歐洲右翼浪潮再起？捷克政權更替，從民主價值走向「本國利益至上」

2025 年10月5日，捷克眾議院大選結果出爐，由右翼政黨ANO2011擊敗現任總理所屬的政黨聯盟SPOLU，以34.5%的得票率取得國會最多數席次，預計將由有「捷克川普」之稱的ANO2011黨主席巴比斯（Andrej Babiš）出任總理。

麥克風未關對話全錄下！印尼總統請川普牽線見次子艾瑞克

美國總統川普昨天在埃及的加薩和平峰會發表演說後，印尼總統普拉伯沃私下詢問川普，是否能會晤他的次子、川普集團執行副總裁艾瑞...

喀麥隆總統掌權43年連任遇挑戰 反對陣營稱勝選

非洲國家喀麥隆的反對派候選人貝克瑞今天宣稱在上週末的總統大選中，擊敗掌權長達43年的現任總統畢亞，但官方結果預計兩週後才...

韓軍方：北韓火星-20飛彈 可能獲俄羅斯技術支持

南韓合同參謀本部議長陳永承今天表示，北韓上週在閱兵式公開的新型洲際彈道飛彈（ICBM）「火星-20」很有可能獲得俄羅斯的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。