大學生赴柬埔寨疑遭酷刑虐死震驚南韓 韓外交部：80人下落不明
韓國外交部今天表示，80名可能成為假工作或詐騙中心受害者的韓國人，目前在柬埔寨下落不明，政府將派應變小組前往柬埔寨。
法新社報導，韓國外交部官員指出，從今年1月至8月期間，共有330名韓國人在入境柬埔寨後，被通報失聯或被非法拘禁。
外交部官員受訪時表示，截至8月為止，「約有80人的安危尚未獲得確認」。外交部還說，為避免數據重複統計，正與國內警方交叉比對。
韓國國會議員尹厚德在國會聽證會上說，2023年有關韓國人在柬埔寨遭綁架或非法拘禁的案件約21起，但去年暴增10倍來到221起。截至今年8月，案件數又增加到15倍，情勢令人憂心。
1名近日赴柬埔寨的韓國大學生，疑遭當地犯罪集團綁架並施以酷刑致死，震驚韓國社會。
韓國總統李在明今天在內閣會議表示，近期在柬埔寨發生的綁架案，對韓國人「造成嚴重傷害」。他說：「遭綁架的人並不少，許多民眾對在柬埔寨被拘禁的家人、朋友及鄰居深感不安。」
他還說：「政府應立即動用所有資源，確保國民安全」。總統府表示，將於明天派遣以外交部官員為首的跨部會應變小組前往柬埔寨。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言