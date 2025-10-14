日本擬10/21召開臨時國會 石破內閣總辭選出新首相

快訊

中央社／ 東京14日專電
日本首相石破茂。圖／新華社
日本執政黨自民黨與最大在野黨立憲民主黨今天舉行參議院國會對策委員會會談。自民黨在會中提出將臨時國會召集日期定為10月21日，在野黨表示接受提案，預計明天召開議會營運委員會理事會，由政府正式提出召集臨時國會的日程方案。

日本富士新聞網（FNN）報導，如果自民黨規劃的日程順利推進，石破茂內閣將於21日總辭，並在同日的參眾兩院全體會議上舉行首相指名選舉。

首相指名選舉在參眾兩院同時進行，若結果不同，以眾議院投票結果為準。如果第一輪投票無人過半，則由前兩名進行決選投票。

公明黨10日宣布結束與自民黨聯合執政、雙方關係回到「白紙狀態」後，自民黨在眾議院僅剩196席，距離過半的233席仍有差距。如果在野黨達成結盟，便有可能實現政權輪替。

日本政治記者星浩分析，首相指名選舉可能會出現3種劇本。

其一，立憲民主黨、日本維新會、國民民主黨在眾議院合計210席，高於自民黨單獨的196席，但3黨沒有達成整合，公明黨又兩邊都不支持，因此投票結果仍由高市早苗出任首相。

其二，立憲、維新、國民3黨成功統一候選人，由立憲代表野田佳彥出任首相。

其三，同樣是在野黨達成合作，共推國民民主黨代表玉木雄一郎為首相。

星浩也提出第4種可能，那就是石破茂撤回辭職、暫時留任。他提到，自民黨前經濟企劃廳長官船田元12日在臉書發文，提出「總總」分離方案，也就是「內閣總理大臣」與「總裁」可為不同人選。讓石破茂在國會暫時維持政務運作，自民黨重新舉行總裁選舉。

星浩分析，這顯示自民黨內部有對高市早苗不滿的聲音，如果不滿進一步升高，可能發動造反。

然而，船田元的發言遭到炎上，黨內、輿論一面倒批評。自民黨前參議員佐藤正久在社群媒體X痛批，「連妄想都稱不上」。

船田元貼文的留言區也湧入大量憤怒聲音，「根本是在無視透過正式程序選出總裁的黨員，也污辱了已經表態辭職的石破茂」、「只要結果不如意，就要一直重選總裁嗎，政治可不是遊戲，不能隨便reset」、「這是啥邏輯」。

船田元的發言僅管荒謬，也顯示在自公破局、政治混亂的情況下，自民黨內部的矛盾與焦躁情緒正在升溫。

