連殺2散步女子、2趕赴現場警察…長野男判死刑 日審判長：不寒而慄

日本長野縣中野市2023年5月發生4死命案，死者包含2名女性與2名警察。此案被告被依殺人罪等問罪，今天被長野地方法院判處死刑。而被告的辯護律師則有意提出上訴。

長野放送（NBS）報導，34歲的被告青木政憲，2023年5月在中野市江部地區持刀與獵槍等武器，殺害2名散步中的女性以及接獲報案趕赴現場的2名警察，因此被依殺人罪等起訴。

而被告的刑事責任能力是審判主要的爭點。

檢方主張，「這是無法類比的惡質犯行，即便考量（被告出現）妄想症，也不得不選擇求處死刑」，請求法院判處被告死刑。

對此，被告的辯護律師表示，「被告被妄想控制，當時處於心神耗弱狀態，判斷善惡的能力明顯低下」。

而長野地院認定，「被告具有完全的刑事責任能力」。

而先前保持緘默的被告，在結束審理前表示，「我受到異次元存在的迫害，為了殺人被判死刑而來」。

這場審判採「裁判員審判」（類似國民法官制度），並在今天下午1時30分起開庭，長野地院選擇先宣讀判決理由，並判處被告死刑。

長野地院審判長坂田正史指出，「被告當時判斷善惡與控制行動的能力，沒有特別問題，可以認定其具有完全的刑事責任能力。」

坂田也表示，「（被告）奪走4條寶貴生命，這是基於強烈殺意所犯下極其殘忍的罪行。即使連續殺人後仍淡然處之，毫不在意人命的態度，令人不寒而慄…毫無酌量餘地，理應受到極為嚴厲的譴責。」

他也指出，「不得不說被告的刑事責任極為重大，並未發現任何能避免判處死刑的情節，唯有判處死刑」。

日本富士新聞網（FNN）報導，被告的辯護律師在判決出爐後表示，「被告長期受到的深切痛苦未被理解，一定會上訴」。

信越放送（SBC）報導，死者家屬在判決揭曉後發布聲明表示，「這無法消除我們的悲傷與苦楚」。

被告的父親青木正道曾任中野市議會議長，他在兒子犯案過後辭去議長。